Криминальная Латвия: в Риге обнаружены два трупа, один — с огнестрельным ранением 0 1456

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Криминальная Латвия: в Риге обнаружены два трупа, один — с огнестрельным ранением
ФОТО: Unsplash

В Риге, в Латгальском предместье, в прошлую пятницу, 17 октября, в одной из квартир были обнаружены тела двух человек, один из которых имел огнестрельное ранение, подтвердили агентству LETA в Государственной полиции.

Тела мужчины и женщины были найдены после того, как в квартиру вошли спасатели. У погибшего мужчины было зафиксировано огнестрельное ранение.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона — убийство. Назначены экспертизы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, мужчина, возможно, причинил женщине телесные повреждения, которые привели к её смерти, после чего покончил с собой.

Как сообщает nra.lv, предполагается, что третьи лица в инцидент не были вовлечены. Друзья рассказывают, что погибший молодой мужчина длительное время страдал от депрессии и не раз говорил о желании добровольно уйти из жизни. Девушка пыталась помочь ему справиться с депрессией. Известно, что погибшая женщина — рижанка, мать двух несовершеннолетних сыновей, Диана Ч.

#полиция #убийства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
