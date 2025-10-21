На железнодорожной станции Лоде два 16-летних подростка забрались на крышу поезда в тот момент, когда состав Валмиера–Рига находился в движении.

Машинист заметил происходящее, остановил поезд, а подростков передали полиции. По факту происшествия начато административное производство, сообщили bb.lv в полиции.

Подробности сообщаются такие: 20 октября около 9:38 утра на станции Лоде, в Цесисском крае, два несовершеннолетних юноши поднялись на крышу поезда во время его стоянки. Через короткое время состав тронулся, а подростки продолжали находиться на крыше, когда поезд уже двигался в сторону Риги.

Машинист, заметив это, немедленно остановил поезд и сообщил о происшествии в Государственную полицию. Оба подростка были задержаны и переданы сотрудникам полиции.

Им по 16 лет — они родились в 2009 году — и, по их словам, изначально собирались поехать в Ригу поездом из Валмиеры. Они признались, что решили «покататься на крыше из любопытства».

В отношении несовершеннолетних начато административное делопроизводство в соответствии с частью первой статьи 11 Закона об административной ответственности — за нарушение общественного порядка путём несоблюдения общепринятых норм поведения и создания угрозы безопасности.

Государственная полиция напоминает, что подобное поведение крайне опасно: нахождение на крыше поезда может привести к тяжёлым травмам или даже гибели, поскольку при движении возможны падение, удар током или иные опасные последствия.

Сейчас, когда у школьников осенние каникулы и больше свободного времени, полиция призывает молодёжь выбирать безопасные и полезные способы проведения досуга. Родителям и педагогам рекомендуется поговорить с детьми и подростками о рисках подобного поведения, напомнив, что в общественном транспорте необходимо соблюдать правила безопасности и нормы поведения.