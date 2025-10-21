Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С крыши поезда сняли двух юношей: поездка в Ригу закончилась в полиции 5 1118

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: С крыши поезда сняли двух юношей: поездка в Ригу закончилась в полиции
ФОТО: Valsts policija

На железнодорожной станции Лоде два 16-летних подростка забрались на крышу поезда в тот момент, когда состав Валмиера–Рига находился в движении.

Машинист заметил происходящее, остановил поезд, а подростков передали полиции. По факту происшествия начато административное производство, сообщили bb.lv в полиции.

Подробности сообщаются такие: 20 октября около 9:38 утра на станции Лоде, в Цесисском крае, два несовершеннолетних юноши поднялись на крышу поезда во время его стоянки. Через короткое время состав тронулся, а подростки продолжали находиться на крыше, когда поезд уже двигался в сторону Риги.

Машинист, заметив это, немедленно остановил поезд и сообщил о происшествии в Государственную полицию. Оба подростка были задержаны и переданы сотрудникам полиции.

Им по 16 лет — они родились в 2009 году — и, по их словам, изначально собирались поехать в Ригу поездом из Валмиеры. Они признались, что решили «покататься на крыше из любопытства».

В отношении несовершеннолетних начато административное делопроизводство в соответствии с частью первой статьи 11 Закона об административной ответственности — за нарушение общественного порядка путём несоблюдения общепринятых норм поведения и создания угрозы безопасности.

Государственная полиция напоминает, что подобное поведение крайне опасно: нахождение на крыше поезда может привести к тяжёлым травмам или даже гибели, поскольку при движении возможны падение, удар током или иные опасные последствия.

Сейчас, когда у школьников осенние каникулы и больше свободного времени, полиция призывает молодёжь выбирать безопасные и полезные способы проведения досуга. Родителям и педагогам рекомендуется поговорить с детьми и подростками о рисках подобного поведения, напомнив, что в общественном транспорте необходимо соблюдать правила безопасности и нормы поведения.

Читайте нас также:
#поезда #полиция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
2
1
0

Оставить комментарий

(5)
  • F
    FOXBAT
    21-го октября

    Поколение ДЭБИЛОВ, воспитанное на американской пропаганде и Кока-Коле....

    25
    8
  • С
    Сарказм
    FOXBAT
    21-го октября

    Ой, я вас умоляю, а ваше поколение за трамваи/поезда не хватались, чтоб с ветерком прокатиться? Просто, если стаду не сообщать об этом по ящику, оно будет верить, что этого и нет, и мы уверенно строим коммунизм в счастливое завтра. Все то же самое было и по стройкам лазили, и "на колбасе" катались. И для этого никакая кока-кола нужна не была, "Тархуна" вполне хватало.

    11
    16
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    FOXBAT
    21-го октября

    Но-но! Тархун ещё достать надо было.. Не всегда был. Чаще всего был какой нибудь Буратино...Хотя берёзового сока (смесь в воде лимонной кислоты и сахара) в трёхлитровой банке-аж запейся. Я сам иногда цепачём на товарняках катался со слоки до тукумса 2 и обратно. Правда, это было в те древние времена, когда грузоперевозки по жд гоняли практически нонстоп, особенно ночью. Сейчас это дикая экзотика увидеть товарный состав идущий в направлении вентспилса. 🙄

    0
    8
  • С
    Сарказм
    FOXBAT
    21-го октября

    Ну вот взяли и разрушили мир поклонников вкусного пломбира и докторской по 2,20, которые до сих пор уверены, что в райском сысысыре это все еще и было в свободном доступе. А тут, понимаешь, Тархун доставать... Аполитично рассуждаете. Вот Фанту, да, доставали, году этак в 86-87 у нас в округе она была только в спецлавке для ветеранов или каких-то других заслуженных людей (типа она им очень нужна была), но были отдельные понимающие продавщицы, которые продавали бутылочку-другую шкетам вроде нас, после этого можно было сидеть полдня на скамейке и не спеша ее цедить, ловя завистливые взгляды менее везучих.

    2
    4
  • ПВ
    Против Всех
    21-го октября

    Срочно запретить поезда, а в Пакистане и Индии все так ездят и без страховки

    11
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

За прославление российской агрессии назначили 2,5 года пробационного надзора
Изображение к статье: За прославление российской агрессии назначили 2,5 года пробационного надзора
В Болдерае с девятого этажа выпал парень. Известно, что он был в квартире не один
Изображение к статье: В Болдерае с девятого этажа выпал парень. Известно, что он был в квартире не один
Бывшие солдаты ВСУ в России получили от 15 до 21 года тюрьмы
Изображение к статье: 28-летний Роман Недоступа и еще один украинский пленный из батальона «Айдар» на оглашении приговора в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Иконка видео
Шутка о ГУЛАГе - это просто шутка? Полиция перепроверила свой штраф и признала, что ошиблась
Изображение к статье: Шутка о ГУЛАГе - это просто шутка? Полиция перепроверила свой штраф и признала, что ошиблась
Изображение к статье: Дроновая тревога в аэропорту «Рига»: сегодня были запрещены взлеты и посадки самолетов
Дроновая тревога в аэропорту «Рига»: сегодня были запрещены взлеты и посадки самолетов 3310
Иконка видео
В Риге 13-летний мальчик рванул от полиции на скорости 235 км/час. Поймали только в Саулкрасти 7 6059
Изображение к статье: После смерти девушки в Кулдиге обнаружено большое количество тайников с наркотиками
После смерти девушки в Кулдиге обнаружено большое количество тайников с наркотиками 1 986
Изображение к статье: В Вецмилгрависе при пожаре в машинном отделении судна пострадали люди
В Вецмилгрависе при пожаре в машинном отделении судна пострадали люди 1 517

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 2
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 11
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 11
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 16
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 17
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 16
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 2
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 11
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео