В Болдерае с девятого этажа выпал парень. Известно, что он был в квартире не один 0 2303

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Болдерае с девятого этажа выпал парень. Известно, что он был в квартире не один
ФОТО: скриншот видео TV3

Жители Риги, в Болдерае, стали свидетелями активных действий полиции после того, как у одного из многоэтажных домов погиб 17‑летний юноша. Некоторые слышали момент падения, но не могли представить, что мимо окон пролетело человеческое тело. Пока не ясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Несколько часов у многоэтажного дома на улице Гобас в Риге лежало накрытое синим мешком тело молодого человека. По словам жильцов, он выпал из квартиры на девятом этаже. Соседи, проживающие рядом с помещением, где юноша обычно бывал, утверждают, что там всегда было тихо и спокойно.

Муж одной из соседок слышал момент падения — он подумал, что из окна что‑то выбросили, и лишь с приездом полиции понял серьёзность случившегося.

«Я не знала, что это он. Подошла к окну и... подумала, будто кто‑то стучит. Подошла, и, боже мой, он лежит. Не могу, его лицо до сих пор стоит перед глазами. Молодой парень, 17 лет... это ужасно», — рассказала очевидец.

Погибший не был жильцом этого дома, но часто бывал там в гостях. По словам местных жителей, внешность парня была своеобразной — он носил чёрную одежду и ботинки на платформе.

То, было ли это его личным выбором, установит следствие. Женщина, с которой удалось поговорить журналистам, призывает людей внимательнее относиться к окружающим и вовремя замечать, если кому‑то может понадобиться помощь.

Обстоятельства происшествия выясняет Государственная полиция. Пока возбужден уголовный процесс по 13‑й главе Уголовного закона — о преступлении против здоровья человека.

TV3

#убийство #самоубийство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

