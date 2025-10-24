Baltijas balss logotype
«Спросите ваших дочерей»: за полгода из Германии депортировали около 12 тысяч мигрантов 1 932

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Всякое выдворение - это дорогостоящая спецоперация.

Всякое выдворение - это дорогостоящая спецоперация.

Оппозиция обвинила Мерца в том, что он воспользовался методичкой крайне-правой "Альтернативы для Германии".

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в защиту анонсированных им планов масштабной депортации мигрантов с тем, чтобы обеспечить общественную безопасность. Заявление, сделанное на минувшей неделе, вызвало критику и в возглавляемой им партии ХДС.

Когда журналист призвал его взять эти слова назад или извиниться за них, глава правительства ответил: "Я не знаю, есть ли у вас дети, в том числе дочери. Спросите ваших дочерей, и они дадут ясный и четкий ответ. Я не собираюсь брать свои слова назад. Ситуацию необходимо менять. Любой, кто сталкивается с этим, знает, что я прав".

Ранее о недопустимости такой риторики заявил бургомистр Берлина Кай Вегнер. По его словам, столица ФРГ – разнообразный, интернациональный и открытый город. Он признал, что в Берлине существует проблема насилия и преступности, однако заявил, что недопустимо винить в этом ту или иную национальность.

Оппозиция обвинила Мерца в том, что он воспользовался методичкой крайне-правой "Альтернативы для Германии", которая резко выступает против мигрантов. Лидер фракции "Зеленых" Катарина Дреге назвала заявления канцлера оскорбительными и дискриминационными.

В первом полугодии текущего года количество депортаций мигрантов из Германии значительно увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь 2025 года были депортированы 11 807 человек.

#эмиграция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го октября

    "Лидер фракции "Зеленых" Катарина Дреге назвала заявления канцлера оскорбительными и дискриминационными" - покажите фото этой дамы! Небось настолько страшна, что даже мигранты изнасиловать побоялись. А она так надеялась...

    5
    1

Видео