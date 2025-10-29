Baltijas balss logotype
Руководителя скорой помощи и его коллег снова будут судить за драку 2014 года

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Руководителя скорой помощи и его коллег снова будут судить за драку 2014 года
ФОТО: Unsplash

Земгальский апелляционный суд 5 февраля 2026 года в письменном процессе планирует рассмотреть апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции, которым руководитель Центра неотложной медицинской помощи (ЦНМП) Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (КУБПС) Роберт Фурманис и ещё несколько медиков были оправданы по делу об избиении мужчины на мероприятии в 2014 году, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Ранее суд первой инстанции признал обвиняемых невиновными и оправдал, а требования о компенсации материального ущерба в размере 134 евро и морального ущерба в размере 5000 евро оставил без рассмотрения.

Согласно общедоступному судебному календарю, по делу обвиняются Фурманис, Артур Шонс, Сантис Поданс, Рустам Юнусов и Валдис Скотелис. Все они обвиняются в умышленном причинении средней тяжести телесных повреждений, совершённом группой лиц.

За такое преступление Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, надзор пробации, общественные работы или денежный штраф. Дело поступило в суд в конце 2020 года.

Фурманис этим летом стал руководителем ЦНМП КУБПС. Ранее он возглавлял Земгальский региональный центр Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), а также был вице-президентом Латвийского общества врачей (ЛОВ). В медицине он работает уже 21 год.

Трое других обвиняемых на момент передачи дела работали в СНМП фельдшерами, а четвёртый — реаниматологом.

Обвинение связано с событиями 2014 года, когда обвиняемые находились на мероприятии с коллегами по работе в Елгавском крае, где употребляли алкоголь.

По версии обвинения, в место отдыха нежданно прибыл мужчина, чтобы забрать свою супругу. Между ним и обвиняемыми возник конфликт, в ходе которого один из обвиняемых, разгневанный вмешательством мужчины в мероприятие, дважды ударил его по лицу, ранее подтвердили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

После этого мужчину вывели за пределы места проведения мероприятия. Уже на улице обвиняемые избили потерпевшего, нанося удары ногами по телу. Затем его столкнули в канаву, после чего обвиняемые покинули место происшествия, говорится в обвинении.

Фурманис отказался комментировать обвинение агентству ЛЕТА, лишь указав, что своей вины не признаёт.

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    29-го октября

    латвийский суд - самый быстрый суд в мире !!! 11 лет на рассмотрение банальной драки это сильно !!! за украденую буханку уже через неделю будешь баланду жрать если ты простой трудяга !!! но это другое !!!

    23
    2
  • A
    Aleks
    29-го октября

    Фурманис-это не та ли сволочь,которая отказывалась лечить русских,не знающих латышский язык?!👅 Надеюсь,что награда лет в 5 найдет своего героя,главное,чтобы судья был не Фелдманис

    39
    3

