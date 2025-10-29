Вечером в понедельник у одного из многоэтажных домов на улице Квелес в Югле долгое время находились автомобили экстренных служб. В одной из квартир пятиэтажного дома был найден мёртвым мужчина. У него в голове обнаружено огнестрельное ранение, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).
Местные жители рассказывают, что полиция работала по данному адресу несколько часов, пытаясь разобраться в произошедшем.
Соседи при этом не заметили в доме никаких подозрительных звуков.
Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что по факту произошедшего начат уголовный процесс.
Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования, однако, по словам полиции, первоначальная информация не указывает на совершение преступления.
