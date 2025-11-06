ЕСПЧ осудил Латвийское государство: заключенная в тюрьму женщина была лишена медицинской помощи

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.11.2025
BB.LV
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу «M.A. против Латвии», признав нарушение Европейской конвенции о защите прав человека, сообщили в Министерстве иностранных дел ЛР.

Женщина пожаловалась в ЕСПЧ, что в период с 13 июля 2021 года по 4 февраля 2022 года она продолжала отбывать наказание в виде лишения свободы, в том числе в тюремной больнице, хотя суд постановил поместить её в психиатрическую больницу. Она утверждала, что в это время ей не обеспечили надлежащее лечение.

Суд установил, что суд постановил направить заявительницу в психиатрическую больницу. ЕСПЧ признал, что после 13 июля 2021 года, когда было принято решение о помещении в психиатрическую больницу, дальнейшее лишение свободы стало несовместимым с целью первоначального приговора.

ЕСПЧ пришёл к выводу, что государственные учреждения Латвии не обеспечили должную координацию действий, что привело к почти шестимесячной задержке её помещения в психиатрическую больницу.

Суд признал, что такая задержка не соответствовала пункту Конвенции, регулирующему лишение свободы лиц с психическими расстройствами, и констатировал нарушение. Женщине присуждена компенсация в размере 9000 евро.

В течение трёх месяцев после оглашения решения стороны могут ходатайствовать о передаче дела на рассмотрение в Большую палату ЕСПЧ.

#тюрьма #ЕСПЧ
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
