Государство Израиль подало в Апелляционную палату Международного уголовного суда (МУС) ходатайство об отстранении прокурора Суда Карима Хана от участия в разбирательствах, касающихся Израиля.

Кроме того, Израиль требует от Суда отменить необоснованные ордера на арест, выданные прокурором в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Данное ходатайство было подано в связи с информацией и отчётами, вызывающими серьёзную обеспокоенность тем, что прокурор действовал, руководствуясь неуместными личными мотивами, выдвигая ложные и необоснованные обвинения против Израиля.

Эти действия были направлены на то, чтобы отвлечь внимание общественности от серьёзных обвинений в регулярных сексуальных домогательствах в отношении подчинённой. В этом контексте прокурор выдал необоснованные и возмутительные ордера на арест премьер-министра и бывшего министра обороны демократического государства.

Государство Израиль подчёркивает, что действия прокурора нанесли серьёзный и непоправимый ущерб судебному разбирательству. В связи с этим Израиль требует от Апелляционной палаты Суда отстранить прокурора от участия в делах, касающихся Израиля, и объявить ордера на арест, выданные в отношении премьер-министра и бывшего министра обороны, не имеющими юридической силы.

Вышеуказанное ходатайство никоим образом не затрагивает другие требования Израиля относительно недействительности ордеров, в том числе в связи с отсутствием юрисдикции Суда.

Карим Асад Ахмад Хан (род. 30 марта 1970, Эдинбург, Шотландия) — британский юрист, специализирующийся на международном уголовном праве и международном праве прав человека, прокурор Международного уголовного суда с 16 июня 2021 года.

После своего назначения Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем он занимал пост помощника Генерального секретаря Организации Объединённых Наций и выступал в качестве Специального советника и главы Следственной группы Организации Объединённых Наций для содействия привлечению к ответственности за преступления, совершенные ИГИЛ (ДАИШ) в Ираке (ЮНИТАД), которая была создана в соответствии с резолюцией 2379 (2017) Совета Безопасности для поддержки национальных усилий по привлечению ИГИЛ к ответственности за действия, которые могут быть приравнены к военным преступлениям, геноциду и преступлениям против человечности в Ираке. Находится под санкциями Соединённых Штатов Америки.

Это последовало за указом президента США Дональда Трампа от 6 февраля 2025 года о введении санкций против должностных лиц МУС за выдачу ими ордера на арест Нетаньяху и Галанта в связи с обвинением в военных преступлениях в секторе Газа. В указе американского президента говорится, что «МУС злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта».