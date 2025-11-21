Baltijas balss logotype
Звезда фильмов для взрослых в США отрубила голову любимому мужчине 0 1204

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

Майклс пошла на сделку со следствием и признала вину.

В США присяжные признали порноактрису Девин Майклс виновной в расправе с бывшим мужем, риелтором Джонатаном Уиллеттом. Об этом сообщает издание New York Post.

Майклс и Уиллетт поженились в 2012 году и развелись в 2018-м, позднее женщина вышла замуж за его сына. 6 августа 2023 года мать Уиллетта обнаружила его обезглавленное тело, завернутое в одеяла и обработанное химикатами.

На допросе Майклс рассказала, что ударила Уиллетта «чем-то вроде подсвечника», когда делала ему массаж в спальне. «Он ничего не сказал. Просто перестал двигаться», — утверждает она. Затем она отрезала ему голову, увезла ее домой в корзине для белья и выбросила в мусорный бак.

Орудие, использовавшееся при расправе, так и не нашли, головы и инструментов для расчленения также нигде не оказалось. Адвокат Майклс настаивал, что женщина невиновна, поскольку не смогла бы самостоятельно обезглавить мужчину такой комплекции. Кроме того, по его словам, никто ничего не слышал и не видел.

В 2024 году Майклс пошла на сделку со следствием и признала вину в обмен на досрочное освобождение через 15 лет. Во время оглашения приговора она вновь заявила о своей невиновности, поэтому дело отправили на рассмотрение присяжных. Женщине грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Австралии собака нашла человеческий череп, предположительно принадлежащий мужчине, с которым расправилась звезда реалити-шоу Beauty and the Geek Тамика Чессер.

