Каждый месяц в Латвии происходит в среднем шесть аварий, виновники которых — подростки без водительских прав. Причем речь не о каких-то исключительных случаях: за руль садятся дети от 13 до 17 лет, и чаще всего — на машинах собственных родителей.

Бюро страховщиков транспортных средств Латвии (LTAB) бьет тревогу: проблема не уменьшается, а ответственность взрослых остается под вопросом.

Цифры, которые заставляют задуматься

С 2021 года по настоящее время несовершеннолетние без водительских прав стали виновниками 325 дорожно-транспортных происшествий. Только за неполные 11 месяцев этого года произошло уже 67 аварий — это на три больше, чем за весь прошлый год.

"Хотя собранные данные показывают, что количество ДТП, вызванных несовершеннолетними, в последние годы относительно стабильно, тревожит то, что мы по-прежнему регулярно сталкиваемся с безответственностью совершеннолетних владельцев автомобилей, позволяющих молодым людям без водительских прав пользоваться семейным или другим авто", — объясняет председатель правления LTAB Янис Абашинс.

От 13 до 17: кто садится за руль?

Больше всего аварий в этом году совершили 17-летние — 29 случаев. Но настораживает другое: по два происшествия устроили 14-летние и 13-летние подростки. Всего за последние пять лет дети младше 15 лет стали виновниками 30 аварий — это почти 10% от всех ДТП, совершенных несовершеннолетними без прав.

Из 67 аварий, произошедших в этом году, только в одном случае подросток воспользовался сервисом каршеринга. Во всех остальных — за рулем оказался автомобиль, данный родителями или друзьями.

Проблема родительской безответственности

"Эта тенденция заставляет задуматься об ответственности владельцев транспортных средств, дающих возможность использовать автомобиль молодым людям без водительских прав, нередко в неприемлемом техническом состоянии, с не подходящими для сезона шинами и даже без OCTA (обязательного страхования)", — подчеркивает Абашинс.

Автомобиль всегда был объектом повышенной опасности, поэтому у владельца особая ответственность не только за его техническое состояние, но и за решение, кому доверить управление. "Если у детей возникает интерес к вождению, это отличная возможность для разговора с молодым поколением о правилах и объяснения, почему безопасность на дороге так важна, в том числе — какие последствия могут наступить при безответственном использовании этого объекта повышенной опасности", — отмечает председатель правления LTAB.

Что грозит нарушителям?

Согласно части шестой статьи 51 Закона о дорожном движении, за управление транспортным средством без водительских прав налагается штраф от 56 до 114 единиц (от 280 до 570 евро). Но это еще не все. Если несовершеннолетний без прав стал виновником ДТП, ущерб пострадавшим покроет Гарантийный фонд LTAB, а затем эти деньги будут взысканы с владельца автомобиля в регрессном порядке. То есть родители, давшие ребенку ключи от машины, в итоге заплатят за все последствия аварии.

Разговор, который нельзя откладывать

История каждого такого ДТП — это не только разбитые машины и финансовые потери. Это чья-то жизнь, которая могла оборваться или измениться навсегда. Это травмы, страх и последствия, с которыми придется жить долгие годы.

Если ваш ребенок-подросток проявляет интерес к вождению — это нормально и естественно. Но путь к рулю должен начинаться не с тайно украденных ключей, а с разговора о правилах, уроков в автошколе и понимания того, что автомобиль — это не игрушка, а серьезная ответственность. 325 аварий за пять лет — это 325 семей, столкнувшихся с последствиями одного необдуманного решения. Возможно, пора перестать считать, что "с нами такого не случится".