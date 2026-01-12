Анджелина Джоли обязана предоставить своему бывшему мужу Брэду Питту доступ к своим личным сообщениям в рамках продолжающегося судебного дела о винодельне Château Miraval.

62-летний Питт выиграл очередной раунд в длительном споре с Джоли по поводу продажи её доли винодельни, осуществлённой без его согласия. Суд Лос-Анджелеса постановил, что 50-летняя актриса должна передать Питту ряд утаённых личных сообщений, связанных с делом. Ранее Питт запрашивал доступ к переписке Джоли с топ-менеджером Stoli Group Алексеем Олейником. Теперь на передачу данных у звезды есть 45 дней.

Анджелина Джоли и Брэд Питт начали встречаться в 2005 году и в 2008 году купили винодельню Château Miraval во Франции, которая была их "любовным гнёздышком". Там же в 2014 году они сыграли свадьбу, а спустя два года расстались. С тех пор Джоли ни разу не появилась на винодельне, а в 2022 году продала свою долю за 64 млн долларов основателю групп компаний Stoli Юрию Шефлеру.

Питт утверждал, что между ним и Джоли было устное соглашение, согласно которому они не могли продавать свою долю без согласия другого. Сама актриса в суде отрицала существование такого соглашения.

Напомним, что супруги прожили вместе более 10 лет. Они расстались в 2016 году, а официально развелись только в конце прошлого года. У пары шестеро детей: приёмные Мэддокс, Пакс и Захара, а также родные Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. Сейчас Питт встречается с Инес де Рамон, которая двое моложе него.