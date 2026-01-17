Горящие бытовые вещи и пол в одном из домов Елгавы нанесли ущерб нескольким местным жителям – восемь человек остались без жилья, двое пострадали в пожаре. Что о жильцах говорят соседи и какую помощь предлагает город Елгава?

День и вечер четверга елгавские пожарные провели у многоквартирного дома на улице Аусекля, туша пламя и спасая жителей, сообщает передача Degpunktā (TV3). Горели бытовые вещи и перекрытие между этажами на площади 60 квадратных метров. Из здания эвакуировались два человека.

Пострадавшие в пожаре проходят лечение в медицинских учреждениях – один находится в Елгавской больнице, второй — в Государственном центре ожогов в Риге. Разрушенное здание сейчас охраняет муниципальная полиция, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц.

В данный момент проехать мимо дома невозможно — проезжую часть перекрывают обгоревшие вещи. Включая двух пострадавших, в четверг без жилья остались восемь человек. К счастью, остальных жителей в момент пожара на месте не было. Елгавская городская администрация готова предоставить всю необходимую помощь.

В Елгавской думе планируется внеочередное заседание, чтобы принять решение о поддержке пострадавших.

Часть квартир находится в частной собственности, часть — в собственности самоуправления. Пламя вспыхнуло в жилище пожилого мужчины, который также стал одним из пострадавших. Причину возгорания правоохранительные органы ещё выясняют, однако этот житель известен в округе как спокойный сосед. С обитателями муниципальных квартир в последние годы, впрочем, было интереснее.

"Ну, внизу там были эти социальные квартиры, куда вселяли тех, кто выходил из тюрьмы. Им там выделяли жильё. Вроде бы они находились под надзором полиции, потому что внизу были наркоманы", — рассказывает местная жительница.

"Там были 'точки', продавали наркотики и алкоголь — всякое бывало", — говорит другой житель окрестностей.

В последнее время обитатели социальных квартир вели себя спокойнее и проблем не создавали, утверждают местные.

Сейчас в районе выдвигаются разные версии о причине возгорания — возможно, проблема с растопкой печи, а может, непотушенная сигарета. Хотя удивления у местных произошедшее не вызывает.

"Этот дом всю жизнь... он горел уже восемь раз, наконец-то сгорел. Я могу только сказать – слава богу, что все живы. Вот и всё", — выражает мнение местный житель.

Одна из семей, проживавших в доме, уже получила помощь от самоуправления — предоставлено временное жильё, социальная помощь и кризисное пособие. Остальных жителей дома город также призывает обращаться в Елгавское управление социальных дел, чтобы получить всё необходимое для преодоления последствий трагедии.