Тренер-консультант Раймо Рейнсалу обратился в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием отменить применённую к нему сегодня, 7 февраля, дисквалификацию на соревнованиях по фигурному катанию зимних Олимпийских игр в Милане, сообщил Рейнсалу порталу bb.lv.

Рейнсалу утверждает, что это сознательная попытка повлиять на эмоциональный настрой олимпийских спортсменов Латвии перед важными для них стартами.

Сегодня ISU подал жалобу на Р. Рейнсалу в Дисциплинарную комиссию ISU; жалоба связана с бывшей ученицей тренера. Дисквалификация была применена немедленно, Р. Рейнсалу предложили представить письменный ответ в течение 21 дня.

Р. Рейнсалу консультирует латвийского фигуриста Федора Кулиша. Кулиш – украинец, получивший гражданство Латвии за особые (спортивные) заслуги.

Рейнсалу уже сообщил о подозрениях в том, что его дисквалификация – это происки со стороны конкурентов.

Отметим, что в конце января Госполиция Латвии начала уголовный процесс по подозрению в жестоком обращении и насилии в отношении несовершеннолетней в спорте — двукратной чемпионки Латвии по фигурному катанию Софьи Степченко. Спортсменка обвиняет своего бывшего тренера Ольгу Ковалькову (она основной тренер олимпийца Федора Кулиша) в эмоциональном насилии, а эстонского тренера Раймо Рейнсалу — в физическом и психологическом. Тренеры обвинения отрицают.

Ни одному лицу не присвоен статус подозреваемого.