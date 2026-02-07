Baltijas balss logotype
Тренера латвийского олимпийца дисквалифицировали на Зимней Олимпиаде в Милане 3 10015

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Федор Кулиш остался без поддержки одного из тренеров.

Федор Кулиш остался без поддержки одного из тренеров.

Тренер-консультант Раймо Рейнсалу обратился в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием отменить применённую к нему сегодня, 7 февраля, дисквалификацию на соревнованиях по фигурному катанию зимних Олимпийских игр в Милане, сообщил Рейнсалу порталу bb.lv.

Рейнсалу утверждает, что это сознательная попытка повлиять на эмоциональный настрой олимпийских спортсменов Латвии перед важными для них стартами.

Сегодня ISU подал жалобу на Р. Рейнсалу в Дисциплинарную комиссию ISU; жалоба связана с бывшей ученицей тренера. Дисквалификация была применена немедленно, Р. Рейнсалу предложили представить письменный ответ в течение 21 дня.

Р. Рейнсалу консультирует латвийского фигуриста Федора Кулиша. Кулиш – украинец, получивший гражданство Латвии за особые (спортивные) заслуги.

Рейнсалу уже сообщил о подозрениях в том, что его дисквалификация – это происки со стороны конкурентов.

Отметим, что в конце января Госполиция Латвии начала уголовный процесс по подозрению в жестоком обращении и насилии в отношении несовершеннолетней в спорте — двукратной чемпионки Латвии по фигурному катанию Софьи Степченко. Спортсменка обвиняет своего бывшего тренера Ольгу Ковалькову (она основной тренер олимпийца Федора Кулиша) в эмоциональном насилии, а эстонского тренера Раймо Рейнсалу — в физическом и психологическом. Тренеры обвинения отрицают.

Ни одному лицу не присвоен статус подозреваемого.

#фигурное катание #Латвия #спорт #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Kaija Pavlovske
    Kaija Pavlovske
    8-го февраля

    Mеklējat mеiteni uz viеnu nаkti? Lаipni lūgti ---> lnk.ink/xmeet

    2
    5
  • ji
    jurijs ivanovs
    8-го февраля

    мы постоянно подвергаемся эмоциональному насилию ! нас постоянно насилуют на работе и в быту ! по телевидению и радио ! в больнице и в поликлиннике ! мы постоянно испытываем насилие и огромный стресс ! это наша жизнь ! мы даже не замечаем этого ! нас приучили что так и должно быть ! что это правильно ! без этого нельзя ! эти насильники сейчас тоже на олимпиаде ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    4
    23
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    8-го февраля

    Олимпийская "Санта-Барбара" прям!?

    32
    1
Читать все комментарии

