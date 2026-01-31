Минюст указывает, что в настоящее время выдача граждан Латвии возможна странам Европейского союза, а также США, Исландии, Норвегии и Австралии — на основании заключённых международных договоров.

Законопроект "О выдаче граждан Латвии Соединённому Королевству Великобритании и Северной Ирландии" предусматривает, что граждане и неграждане Латвии могут быть выданы Великобритании для уголовного преследования, судебного разбирательства и исполнения наказания, поясняет Минюст.

Латвия заявила оговорку к статье 603 Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, согласно которой граждане Латвии не подлежат выдаче Великобритании, однако это соглашение не было ратифицировано Сеймом, и решение о выдаче граждан должен принять парламент.

Учреждения Великобритании неоднократно обращались к компетентным латвийским органам с целью активизации сотрудничества по вопросу выдачи своих граждан, поскольку имеются основания полагать, что отдельные лица, находящиеся в Латвии, совершили особо тяжкие преступления.