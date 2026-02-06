В среду потребовалось вмешательство рижских спасателей на улице Либагу в Биерини — в помещении одного из заброшенных сараев возникло сильное задымление. Пострадали три человека — две женщины и мужчина. В окрестности звучала версия, что причиной могли стать бездомные, пытавшиеся согреться с помощью неподходящего топлива, причём без печи или какого-либо другого обогревателя, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Жителя Биерини Мартиньша охватила естественная любознательность, когда на его тихой улице появились пожарные с сиренами, а над соседским участком поднялись густые клубы дыма. Подойдя ближе, мужчина увидел, как спасатели выносят пострадавших, пишет tv3.lv.

"Вынесли троих, один выглядел совсем плохо, казалось, что пострадал сильнее остальных. Насчёт того, хотел ли кто-то согреться — не знаю", — говорит Мартиньш.

Так он говорит потому, что в теории на участке никого не должно было быть. В доме и стоящем рядом хозсарае никто не живёт уже более пятнадцати лет. По словам Мартиньша, пострадавшие, по-видимому, были бездомными, которые безуспешно пытались согреться.

У дома и сарая есть владелец — мужчина по имени Владимир, который уже давно пытается избавиться от этих строений, но продать их, по его словам, не удаётся. Очевидно, что звонок Мартиньша во время пожара добавил головной боли.

"Я ему позвонил и сообщил", — рассказывает Мартиньш.

В беседе с Владимиром выяснилось, что действительно в его сарай забрались бездомные, чтобы укрыться от холода. Хотя мужчина не поддерживает пребывание посторонних на своей земле, злиться на произошедшее он не может. Оказалось, что он знаком с пострадавшими и слышал, как тяжело им пришлось этой суровой зимой.

"Я их знаю, двоих знаю. Ну, как — по именам. Они тут всё время ходят, кому-то помогают дрова складывать, это сложить, то сложить. Они там жили в будке. Их оттуда выселила Рижская дума. Потом они жили в кустах, там, за боулингом. Потом сидели по остановкам. Сейчас они умирают — один недавно умер на остановке", — рассказал Владимир.

Пострадавших бездомных после пожара доставили в центр лечения ожогов, и Владимир планирует их навестить, отмечая, что не останется к этим людям равнодушным.