Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Сейчас они умирают»: бездомные пытались согреться в заброшенном сарае. Вышло неудачно 0 887

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Сейчас они умирают»: бездомные пытались согреться в заброшенном сарае. Вышло неудачно
ФОТО: скриншот видео TV3

В среду потребовалось вмешательство рижских спасателей на улице Либагу в Биерини — в помещении одного из заброшенных сараев возникло сильное задымление. Пострадали три человека — две женщины и мужчина. В окрестности звучала версия, что причиной могли стать бездомные, пытавшиеся согреться с помощью неподходящего топлива, причём без печи или какого-либо другого обогревателя, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Жителя Биерини Мартиньша охватила естественная любознательность, когда на его тихой улице появились пожарные с сиренами, а над соседским участком поднялись густые клубы дыма. Подойдя ближе, мужчина увидел, как спасатели выносят пострадавших, пишет tv3.lv.

"Вынесли троих, один выглядел совсем плохо, казалось, что пострадал сильнее остальных. Насчёт того, хотел ли кто-то согреться — не знаю", — говорит Мартиньш.

Так он говорит потому, что в теории на участке никого не должно было быть. В доме и стоящем рядом хозсарае никто не живёт уже более пятнадцати лет. По словам Мартиньша, пострадавшие, по-видимому, были бездомными, которые безуспешно пытались согреться.

У дома и сарая есть владелец — мужчина по имени Владимир, который уже давно пытается избавиться от этих строений, но продать их, по его словам, не удаётся. Очевидно, что звонок Мартиньша во время пожара добавил головной боли.

"Я ему позвонил и сообщил", — рассказывает Мартиньш.

В беседе с Владимиром выяснилось, что действительно в его сарай забрались бездомные, чтобы укрыться от холода. Хотя мужчина не поддерживает пребывание посторонних на своей земле, злиться на произошедшее он не может. Оказалось, что он знаком с пострадавшими и слышал, как тяжело им пришлось этой суровой зимой.

"Я их знаю, двоих знаю. Ну, как — по именам. Они тут всё время ходят, кому-то помогают дрова складывать, это сложить, то сложить. Они там жили в будке. Их оттуда выселила Рижская дума. Потом они жили в кустах, там, за боулингом. Потом сидели по остановкам. Сейчас они умирают — один недавно умер на остановке", — рассказал Владимир.

Пострадавших бездомных после пожара доставили в центр лечения ожогов, и Владимир планирует их навестить, отмечая, что не останется к этим людям равнодушным.

Читайте нас также:
#пожар #социальная помощь #безопасность #спасатели #гуманитарная помощь #бездомные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: СГБ Латвии бьёт тревогу: дроны могут стать инструментом терактов
Изображение к статье: За 6 000 000 USD продают место таинственной смерти звезды Голливуда Иконка видео
Изображение к статье: Водитель не заметил трамвай. Его ошибка мгновенно стала коллективным опытом
Изображение к статье: Молодежь в Латвии все чаще заказывает сладости с наркотиками

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео