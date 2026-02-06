В прошлом году в Европе произошло 16 терактов, и, возможно, в будущем при их осуществлении всё чаще будут использоваться беспилотные летательные аппараты, говорится в обзоре за 2025 год, подготовленном Службой государственной безопасности (СГБ), пишет ЛЕТА.

СГБ отмечает, что все теракты, совершённые в Европе в прошлом году, были атаками малого масштаба с относительно небольшим числом жертв. Большинство нападений — 12 из 16 — осуществили лица, вдохновлённые пропагандой исламистских террористов. Четыре теракта совершили сторонники других насильственных идеологий.

Кроме того, спецслужбам европейских стран удалось предотвратить на разных этапах подготовки 22 планируемых нападения: 15 — со стороны исламистов и 7 — со стороны приверженцев других насильственных идеологий. Сравнимое число предотвращённых и реализованных атак в последние годы демонстрирует, что угроза терроризма в Европе сохраняется на постоянном уровне.

В прошлом году террористы по-прежнему прибегали к простым методам, не требующим длительной подготовки. В 12 случаях из 16 они использовали колюще-режущие предметы.

В трёх нападениях использовались транспортные средства, которые въезжали в толпу; в одном из этих случаев дополнительно применялся нож. В одном случае террористы использовали самодельные взрывные устройства.

В прошлом году не было зафиксировано ни одного нападения с применением огнестрельного оружия, однако в ряде случаев европейские спецслужбы обнаружили тайники с оружием и боеприпасами у сторонников террористической группировки ХАМАС, а также доказательства планов использовать огнестрельное оружие для совершения терактов.

В одном из расследований в Бельгии выяснилось, что злоумышленники планировали использовать беспилотник для нанесения ущерба в результате теракта. Методы, применённые в других регионах мира в 2023 году, по мнению СГБ, указывают на то, что и в Европе террористы всё чаще могут использовать для атак дроны или дистанционно управляемые устройства, начинённые взрывчаткой, говорится в обзоре.

В 2023 году в Европе сохранялись те же тенденции террористической угрозы, что и в предыдущие годы. Террористы в основном планировали индивидуальные нападения, в том числе с целью отомстить Израилю за события на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют и несколько предотвращённых случаев, когда планировались атаки на объекты, связанные с израильским дипкорпусом или еврейской общиной.

В ряде стран Европы в 2026 году сохранится высокий уровень террористической угрозы. На ситуацию с безопасностью по-прежнему будут влиять конфликты на Ближнем Востоке и другие геополитические события. В 2026 году возможны инциденты, в которых целью нападений станут еврейские общины или объекты, связанные с Израилем.

Наибольшую террористическую угрозу в Европе по-прежнему будут представлять исламистские террористы, которые, как и в предыдущие годы, совершат большинство атак. Однако террористическую активность продолжат также правые и левые радикалы.

Предполагается, что основными целями террористических атак в Европе в 2026 году останутся места массового скопления людей, сотрудники правоохранительных органов и символические объекты. При этом растущее разнообразие угроз и активизация террористических группировок в других регионах мира может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью в европейских странах, включая Латвию, подчёркивается в обзоре.

СГБ прогнозирует, что уровень террористической угрозы в Латвии в этом году останется низким. Основными рисками по-прежнему будут радикализация отдельных лиц и возможное вовлечение в насильственные действия под влиянием идеологий, распространяемых на интернет-платформах. Также остаётся угроза, связанная с возможным въездом в Латвию лиц, причастных к терроризму.

В то же время с учётом общей ситуации в регионе сохраняется повышенный риск в отношении объектов, подверженных террористическим угрозам. Существует вероятность, что такие объекты могут стать целью разведывательных действий или провокаций.

Спецслужбы страны-агрессора России сохранят интерес и будут искать возможности для диверсий против объектов повышенного риска, а также символических объектов с целью запугать общество и снизить его поддержку Украине, подчёркивает СГБ.

В обзоре также указывается, что в прошлом году в поле зрения СГБ попал соискатель убежища, ранее привлёкший внимание иностранных партнёрских служб в связи с участием в террористической деятельности. СГБ располагала информацией о контактах этого человека с представителями исламистской террористической группировки.

В сотрудничестве с Государственной пограничной охраной он был задержан и помещён в центр содержания задержанных иностранцев. Затем, на основании рекомендации СГБ, министр внутренних дел внёс данного соискателя убежища в список иностранцев, которым въезд в Латвию запрещён, и он был депортирован, что позволило предотвратить потенциальную угрозу безопасности государства и общества.

СГБ также продолжила отслеживать влияние конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию с безопасностью в Латвии. В рамках своих полномочий служба усилила мониторинг в латвийском обществе, включая мусульманскую среду. В результате этих мероприятий в 2023 году СГБ не выявила в Латвии сообщений, оправдывающих терроризм, призывов к насильственным действиям или выражений поддержки террористическим организациям.