Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В четверг Государственная погранохрана выявила 33 нарушения 0 147

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.02.2026
LETA
Изображение к статье: В четверг Государственная погранохрана выявила 33 нарушения
ФОТО: LETA

За прошедшие сутки Государственная пограничная охрана (ГПО) выявила на внешних границах и внутри страны 33 правонарушителя, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

В Вентспилсском порту в ходе профилирования транспортных средств и пассажиров парома, следовавшего в Швецию, был задержан негражданин Латвии, который предъявил пограничникам поддельную карту личности гражданина Болгарии и поддельное водительское удостоверение. По факту использования фальшивых документов начат уголовный процесс.

В пунктах пограничного контроля Терехово, Патерниеки и в Рижском аэропорту во въезде в Латвию было отказано трем гражданам Омана и одному гражданину Пакистана, поскольку они не смогли обосновать цель и обстоятельства въезда и пребывания в стране, а также двум гражданам России - по соображениям безопасности. Все указанные лица были возвращены в страны выезда.

В ходе мероприятий по иммиграционному контролю внутри страны были выявлены в общей сложности восемь случаев нарушения правил въезда или пребывания гражданами Алжира, Узбекистана, США, Марокко, Украины и Китая.

Как сообщалось, правительство продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до 30 июня этого года. Усиленный режим контроля установлен в Лудзенском крае, в Краславском крае, Аушгдаугавском крае и Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году Государственная погранохрана предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. 31 нелегальному мигранту позволили пересечь границу по гуманитарным причинам.

Читайте нас также:
#Латвия #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: СГБ Латвии бьёт тревогу: дроны могут стать инструментом терактов
Изображение к статье: За 6 000 000 USD продают место таинственной смерти звезды Голливуда Иконка видео
Изображение к статье: Водитель не заметил трамвай. Его ошибка мгновенно стала коллективным опытом
Изображение к статье: Молодежь в Латвии все чаще заказывает сладости с наркотиками

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео