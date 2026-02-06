За прошедшие сутки Государственная пограничная охрана (ГПО) выявила на внешних границах и внутри страны 33 правонарушителя, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

В Вентспилсском порту в ходе профилирования транспортных средств и пассажиров парома, следовавшего в Швецию, был задержан негражданин Латвии, который предъявил пограничникам поддельную карту личности гражданина Болгарии и поддельное водительское удостоверение. По факту использования фальшивых документов начат уголовный процесс.

В пунктах пограничного контроля Терехово, Патерниеки и в Рижском аэропорту во въезде в Латвию было отказано трем гражданам Омана и одному гражданину Пакистана, поскольку они не смогли обосновать цель и обстоятельства въезда и пребывания в стране, а также двум гражданам России - по соображениям безопасности. Все указанные лица были возвращены в страны выезда.

В ходе мероприятий по иммиграционному контролю внутри страны были выявлены в общей сложности восемь случаев нарушения правил въезда или пребывания гражданами Алжира, Узбекистана, США, Марокко, Украины и Китая.

Как сообщалось, правительство продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до 30 июня этого года. Усиленный режим контроля установлен в Лудзенском крае, в Краславском крае, Аушгдаугавском крае и Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году Государственная погранохрана предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. 31 нелегальному мигранту позволили пересечь границу по гуманитарным причинам.