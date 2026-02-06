В эту холодную зиму число пожаров в Латвии немного возросло, сообщил в пятницу в интервью TV3 начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Мартиньш Балтманис, пишет ЛЕТА.

Руководитель службы отметил, что одновременно увеличились площади возгораний и их сложность.

Также за последние сутки в Латвии были зарегистрированы несколько крупных пожаров. Вчера около 9:30 ГПСС получила вызов в Яунсатский край Тукумского края, где горел одноэтажный жилой дом на площади 149 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировался один человек.

Незадолго до 21:00 поступил вызов на улицу Кришьяня Валдемара в Резекне, где горел одноэтажный жилой дом на всей площади — 180 квадратных метров. Этот пожар был повышенной опасности и его тушение продолжалось более шести часов. В полночь был получен вызов в Вайнодский край Южнокурземского края, где горела квартира на втором этаже и крыша двухэтажного деревянного жилого дома — в общей сложности на 200 квадратных метрах. Тушение этого пожара, классифицированного как особо опасный, продолжается.

Незадолго до полуночи был получен вызов на улицу Елгавас в Кулдиге, где в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома горели пол и межэтажное перекрытие на небольшой площади. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались три человека.

Балтманис сообщил, что наиболее частой причиной пожаров является неосторожное обращение с огнём — около 60% пожаров происходят именно по этой причине.

В случаях с летальным исходом наиболее распространённой причиной пожара является неправильная эксплуатация отопительных устройств — например, размещение их вблизи легко воспламеняющихся материалов.

Также частой причиной пожаров являются неисправности в электропроводке и оборудовании или их неправильное использование.

Случаев проваливания под лёд в этом году в Латвии немного, так как установился устойчивый ледяной покров. Тем не менее, жителям следует быть особенно осторожными, особенно на льду рек, где из-за течений ситуация может быстро меняться, предупредил глава службы.