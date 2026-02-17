Baltijas balss logotype
В рижском Гризинькалнсе жена зарезала мужа 2 1647

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В ночь на 15 февраля в одной из квартир в Риге, в микрорайоне Гризинькалнс, было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. По подозрению в убийстве Государственная полиция задержала супругу погибшего. Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что преступление было совершено во время совместного употребления алкоголя. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, и подозреваемой применена мера пресечения — заключение под стражу, сообщает полиция.

В ночь на воскресенье, 15 февраля, Государственная полиция получила вызов в одну из квартир в Риге, в Гризинькалнсе, в связи со смертью мужчины. Когда медики и сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции, Восточного управления Риги, прибыли на место происшествия, смерть мужчины, к сожалению, подтвердилась. У погибшего было ножевое ранение.

На месте происшествия по подозрению в убийстве правоохранители задержали женщину 1979 года рождения — супругу погибшего, ранее не судимую.

По имеющейся информации, преступление было совершено во время совместного употребления алкоголя, когда между двумя лицами возник бытовой конфликт.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона — за убийство. За такое преступление законом предусмотрено пожизненное лишение свободы либо лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором сроком до трех лет. Досудебное расследование по делу ведет 1-й отдел 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции.

16 февраля подозреваемой женщине была применена мера пресечения — заключение под стражу.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

#алкоголь #преступления
