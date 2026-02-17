В случае конфликта НАТО с Россией Калининград станет первой целью альянса, которая «выйдет из строя» за 24 часа.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, сообщает издание Welt.

По словам военного, если Россия атакует любую страну НАТО, альянсу важно оперативно восстановить контроль над ситуацией. Он уточнил, что необязательно ограничиваться регионом, где произошла атака.

«Сдерживание означает ясно дать России понять, что она потеряет Калининград — и очень быстро», — отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что в случае конфликта с Москвой Запад применит кибератаки и радиоэлектронную борьбу для нейтрализации большого количества вооружений, особенно ПВО и дальнобойных систем. Затем последуют удары дальнобойными ракетами по ключевым объектам в Калининграде. Ходжес предположил, что Калининград вывели бы из строя в первые 24 часа после атаки России по государству НАТО.

