В США пригрозили «вывести из строя» крупный город России за сутки 15 6965

В мире
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США пригрозили «вывести из строя» крупный город России за сутки
ФОТО: Youtube

В случае конфликта НАТО с Россией Калининград станет первой целью альянса, которая «выйдет из строя» за 24 часа.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, сообщает издание Welt.

По словам военного, если Россия атакует любую страну НАТО, альянсу важно оперативно восстановить контроль над ситуацией. Он уточнил, что необязательно ограничиваться регионом, где произошла атака.

«Сдерживание означает ясно дать России понять, что она потеряет Калининград — и очень быстро», — отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что в случае конфликта с Москвой Запад применит кибератаки и радиоэлектронную борьбу для нейтрализации большого количества вооружений, особенно ПВО и дальнобойных систем. Затем последуют удары дальнобойными ракетами по ключевым объектам в Калининграде. Ходжес предположил, что Калининград вывели бы из строя в первые 24 часа после атаки России по государству НАТО.

Читайте: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России

#НАТО #США #геополитика #Россия #политика
(15)
  • З
    Злой
    17-го февраля

    Сколько уже этот запад пиз...дит и боится реализовать свой приз.. дёж, так поступают только трусливые псы, киньте уже перчатку России, наберитесь смелости, поклонники радужных зонтиков!

    18
    6
  • I
    Inga
    17-го февраля

    визовый режим уже прям пинками из европы.

    6
    10
  • I
    Inga
    17-го февраля

    льва толстого не русские писали лермонт то же. маскву сожгли без людей. там всегда хорошо живут.харьков,кому отдали,мариуполь, видно кому.

    2
    11
  • ТТ
    Тим Тим
    Inga
    17-го февраля

    Надо бы прекращать Вам баловаться с запрещëнными веществами.

    7
    1
  • С
    Сарказм
    17-го февраля

    Непонятно дерьмоизвержение ваты, вам же ясно сказано "в ответ на агрессию РФ против любой из стран НАТО". В переводе на понятный для быдла язык: "полезете - огребете так, что угольки будете в совочек сгребать, даже не сомневайтесь". Что в данном предложении непонятно или возмущает? С содержанием договора об образовании НАТО не ознакомились? Или как последние лошки поверили соловьевыым/киселевым, что все так страшно боятся "вторую армию мира", что сдадутся сразу? Что же касается выбора цели, то да, технически это наиболее уязвимое место у РФ и уничтожение всех военных целей там а) совершенно оправданно со стратегической точки зрения б) легко осуществимо в) конвенционально противопоставить такой атаке РФ фактически нечего (все их ПВОшные вундервафли на 3 справляются даже с украинскими беспилотниками, а что будет при массовом налете с использованием современных крылатых ракет, а их авиации и флоту лучше заранее прикинуться мертвыми, ввиду подавляющего преимущества противника), на а ЯО есть не только у них,а в Маааскве тоже не терминаторы проживают, так что о нем изначально стоит забыть и вынести за скобки при развязывании войны.

    7
    40
  • ТТ
    Тим Тим
    Сарказм
    17-го февраля

    Ознакомились ухилянт:...они предпринимают действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь этой стране», говорится в пятой статье Североатлантического договора.Пришлют немцы и американцы вагон сухпаев и грузовик с патронами, чтобы солдат не ложить,ну это примерно, какс вами-хохлами, подыхайте сами, амы на это посмотрим.Так,что умничать будешь в окопе, когда, вас из ЕС пинками в ТЦК погонят, надеюсьскоро.

    31
    4
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    17-го февраля

    Дурачок, тебе Киева за 3 дня мало было? Утром война, вечером парад на Крещатике? Опять всех шапками закидаешь? Один самый смелый на диване? Без тебя вяликие завоеватели точно не справятся, их вон уже четыре года в промышленных масштабах на фарш пускают, уже заканчиваются, пора и тебе показать себя не только бойкостью языка. А уж если против НАТО войну начинать, так и тем более. Уже черный пакет припас для себя, без него нынче в рашнармию не берут? Нет? Зря, тем более, что для человечества потеря-то небольшая выйдет.

    2
    16
  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    :)) Первый бы в каком нибудь подвале спрятался:))

    6
    12
  • YY
    Yu Yu
    17-го февраля

    24 ЧАСА не успеют..Северная омерика будет объеденять океаны..

    22
    4
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    17-го февраля

    Бен Ходжес подзабыл о древнем Статус Кво,,

    17
    2
  • I
    Inga
    17-го февраля

    задачи ставят.исполнение гос.структуры,свое собственное.прям ,как в жизни.есле маньяк садист убийца ,то пока не выловят и изолируют ,будет вести такую деятельность и таким образом.

    3
    19
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    17-го февраля

    Хотел оставить свой коммент - Я против любой войны - но поглядел - диванные эксперты за неё. Передумал - им на диване виднее.

    23
    4
  • A
    Aleks
    17-го февраля

    Никто нигде уничтожен не будет,ведь на кону сделка на 13 трл .долларов,которые получат США ,поделясь с американской синагогой внутри России и представляющими ее олигархами РФ Представитель же Хабада Дмитриев РФ ведёт же переговоры с представителем Хабада США. Просто,видимо,ещё не время заканчивать войну..Надо подготовить людей в России,красиво все предоднести,чтобы опять бояре были виноваты,а актер Путин не при делах... Все это отвлекалочки для отупевшего населения .👽😈

    10
    17
  • I
    Inga
    17-го февраля

    они так и хотели. им главное подальше от своего койко-места (шконки).до чужих городов им не дотянуться,как до киевь,кракиевь,нью поль.а у себя им ,,,дипломгруппе,, ,как на картинке.

    1
    22
  • ТТ
    Тим Тим
    17-го февраля

    А, через какое время в ответ будет уничтожены Берли, Париж или Лондон с Варшавой этот стратег не посчитал?

    93
    7
