В выходные широкий ажиотаж вызвали опубликованные по делу Эпштейна видеоматериалы, в том числе из Риги. На них запечатлена несовершеннолетняя девочка в бикини. Звучат подозрения, что видео, включенное в файлы Эпштейна, снято в одном из хорошо известных модельных агентств, руководитель которого отказывается комментировать произошедшее. Не закончится ли расследование дела Эпштейна в Латвии провалом?

В выходные американский телеканал CNN опубликовал сюжет о файлах Эпштейна, в котором фигурирует видео, снятое в Латвии. На нем якобы запечатлена несовершеннолетняя в бикини, сообщают Новости ТВ3.

В интернете распространяются комментарии, что это видео снято в модельном агентстве «Natalie». Ранее СМИ сообщали, что один из ближайших соратников Эпштейна — Жан-Люк Брюнель, агент зарубежных модельных агентств, — в течение нескольких лет входил в жюри конкурса «Baltic Beauty», организуемого модельным агентством «Natalie», в котором участвовали девушки в возрасте от 14 лет.

Новости ТВ3 обратились к руководителю агентства с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить, действительно ли видео было снято в помещениях агентства. По существу ответа получено не было.

"Здравствуйте, это старые новости, которые уже прозвучали на другом канале. Больше комментариев нет", - ответил руководитель агентства «Natalie» Эрик Мейсанс.

Неделю назад начальник Государственной полиции сообщил, что в рамках начатого в Латвии уголовного процесса по материалам дела Эпштейна Государственная полиция готовит запросы о правовой помощи для направления правоохранительным органам США. Журналисты обратились в полицию с просьбой рассказать о ходе расследования, однако правоохранительные органы комментариев не предоставили.

Бывший начальник Государственной полиции Артис Велшс подчеркивает, что расследование дела Эпштейна в Латвии будет крайне сложным. Прежде всего, события давние, многие причастные находятся за рубежом. Хотя у латвийских и американских правоохранительных органов исторически было хорошее сотрудничество, неясно, как оно сложится в этом деле. Но самое главное — захотят ли пострадавшие свидетельствовать о произошедшем.

"В такого рода преступлениях очень многое зависит от желания потерпевшего или жертвы сотрудничать с полицией, готовности пройти через весь процесс, поэтому на практике многие такие преступления являются латентными, неизвестными, поскольку жертвы могут не сообщать о них. Очевидно, и здесь так же — если преступление было, кто-то, возможно, пострадал сексуально, но не сообщил об этом. История успеха здесь могла бы состоять в том, что люди найдут в себе силы даже спустя годы прийти и рассказать — весь ключ именно в этих пострадавших лицах", - пояснил Велшс.

Того же мнения придерживается и бывший начальник Государственной полиции Алдис Лиелюксис — исход дела зависит от того, найдутся ли в Латвии люди, которые сочтут себя потерпевшими и заявят, признав, что их права были нарушены. Лиелюксис вспоминает, что в свое время у полиции уже были подозрения о нарушениях в модельных агентствах. Тогда его удивила позиция родителей, которые сами охотно вовлекали несовершеннолетних в очень откровенные фотосессии.

"Очень хорошо помню, что полиция обращалась как к агентствам, так и прежде всего к родителям, которые позволяли публиковать в интернете своих детей, маленьких девочек, в различных неестественных позах и одежде — на это мы обращали внимание. Думаю, это результат и последствия безумия того времени, охватившего мир и Латвию, когда не боялись толкать своих детей куда попало без видимого надзора и контроля", - уточнил Лиелюксис.

На прошлой неделе полиция Норвегии провела обыск в собственности бывшего премьер-министра Турбьёрна Ягланда в рамках расследования его сделок с Эпштейном. В Латвии же — тишина. Велшс поясняет, что хорошо понимает желание общества видеть активные действия полиции, однако зачастую важнейшие следственные действия происходят в тишине, к тому же сейчас вполне возможно, что многие доказательства уже уничтожены.

"Эти преступления требуют длительной оперативной работы, накапливаются доказательства, используется эффект неожиданности, проводятся санкционированные обыски, изымаются компьютеры, доказательства. Но здесь все основано на публичной информации, а это означает, что другая сторона может активно противодействовать этим мерам", - пояснил Велшс.

Учитывая все обстоятельства, бывшие высокопоставленные сотрудники полиции настроены весьма скептически относительно исхода расследования дела Эпштейна в Латвии — скорее всего, оно постепенно сойдет на нет.