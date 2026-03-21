Инцидент произошел на велогонке «Милан — Сан-Ремо» на спуске со знаменитого подъема Чипресса, менее чем в 20 км до финиша 156-километровой трассы.

Пострадали несколько спортсменок, самые серьезные повреждения получила Дебора Сильвестри, которая перелетела через ограждение и упала с 5-метровой высоты, когда велогонщицы пытались избежать столкновения.

Сильвестри была доставлена в больницу. Ее команда, Laboral Kutxa, сообщила, что 27-летняя спортсменка была в сознании во время транспортировки и что позже будет предоставлена информация о ее состоянии.

Две фаворитки гонки, Катажина Финни и Ким Ле Курт Пиенар, также попали в завал. Финни не смогла продолжить гонку, а Пиенар смогла подняться, но финишировала только 99-й. Победу одержала Лотте Копецки.