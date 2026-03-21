В результате трагического дорожно-транспортного происшествия в Праулиенской волости Мадонского края погибли три человека, сообщили в Государственной полиции.
В субботу Государственная полиция получила информацию о том, что вблизи села Праулиена Мадонского края, на автодороге P62 Краслава–Прейли–Мадона произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Toyota Hilux.
На месте происшествия погибли два человека. Ещё один человек был доставлен в местное медицинское учреждение, где скончался от полученных травм.
Государственная полиция расследует обстоятельства произошедшего.
