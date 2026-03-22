В деле о полетах на частных самолетах экс-премьера Кришьяниса Кариньша обвиняемый бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис утверждает, что в ходе расследования в течение нескольких месяцев прослушивались его телефонные разговоры, сообщает TV3.

В интервью программе Цитсковскис заявил, что, ознакомившись с материалами уголовного дела, установил, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прослушивало его разговоры, в том числе частные беседы с членами семьи.

По словам Цитсковскиса, ощущение от того, что он узнал о прослушке, было «отвратительным», поскольку, по его мнению, в деле наблюдалось разное отношение к различным должностным лицам. Он обвинил правоохранительные органы в «малодушии» при расследовании дел, касающихся высокопоставленных государственных чиновников.

Цитсковскис также утверждал, что KNAB, обращаясь в суд за разрешением на прослушивание телефонных разговоров, опирался на недостоверную информацию. Он пообещал в предстоящем судебном процессе обнародовать имеющиеся у него материалы и указать на, по его мнению, допущенные в ходе расследования несправедливости.

7 апреля в Рижском городском суде планируется начать рассмотрение дела о полетах Кариньша за госсчет. На скамье подсудимых в нём будет только один человек — Цитсковскис.

Цитсковскис утверждает, что решения о выборе конкретных рейсов Кариньша принимал офис премьер-министра, тогда как Государственной канцелярии впоследствии пришлось давать объяснения прокуратуре, Государственному контролю и СМИ. Он отметил, что не участвовал ни в выборе маршрутов, ни перевозчиков.

Также Цитсковскис заявил, что после начала скандала на него оказывалось давление с целью заставить взять на себя ответственность за чартерные рейсы. По его словам, в разговорах с сотрудниками офиса премьер-министра Эвики Силини ему дали понять, что принятие ответственности будет «в общих интересах» и что позже ситуация будет «урегулирована».

Как уже сообщалось, Цитсковскис занимал должность директора Государственной канцелярии с 2017 года до июля 2024 года. В связи со скандалом вокруг авиаперелётов экс-премьера Кариньша в начале июля 2024 года он был понижен в должности. В знак протеста Цитсковскис решил покинуть работу в Государственной канцелярии.

Он обвиняется в неисполнении обязанностей должностного лица, повлёкшем тяжкие последствия.