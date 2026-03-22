В марте Рижская прокуратура Пардаугавы прекратила довольно типичное дело: в Риге в сетевом магазине Rimi серийный вор украл 4 пачки кофе. Его поймали, началось разбирательство, сообщает kriminal.lv.

Однако до приговора не дошло – вор скончался, не дождавшись суда. Кража-то произошла еще в августе прошлого года…

Это дело неплохо иллюстрирует основные доводы сторонников декриминализации магазинных краж: сейчас процессы идут слишком долго, дорого и сложно.

Покупатель с биографией

Кража произошла 28 августа 2025-го года в Пардаугаве. Мужчина (гражданин Латвии, ранее судимый, образование начальное – 4 класса, нигде не работал, 1975 г. р., женат), зашел в магазин Rimi и, "действуя из корыстных побуждений", взял со стеллажа 4 упаковки кофе в зернах Lavazza Oro весом по 1 кг каждая. Общая стоимость похищенного – 155,96 евро.

Вор спрятал кофе в свой рюкзак и покинул торговый зал, не оплатив товар на кассе.

Видеонаблюдение зафиксировало момент кражи – позже эти записи были приобщены к делу в качестве доказательств. На следующий день после инцидента мужчина был задержан и признан подозреваемым в совершении кражи в небольшом размере.

В сентябре 2025 года прокурор Лаура Шакина приняла решение о привлечении его к уголовной ответственности. На время следствия к мужчине была применена мера пресечения в виде обязанности отмечаться в полицейском участке в назначенное время. Однако до вынесения приговора обвиняемый не дожил: он скончался 26 февраля 2026 года.

6 марта нынешнего года прокуратура вынесла решение о прекращении дела. Все ранее наложенные ограничения с покойного были сняты, а потерпевшая сторона — компания Rimi Latvia — уведомлена о принятом решении.

Кражи из-за бедности

По данным Государственной полиции за 2025-й год, именно число краж в небольшом размере в прошлом году росло быстрее всего.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс в связи с этим указал на очевидное: число мелких краж растет в то время, когда люди ощущают снижение своего благосостояния, поэтому совершаются быстрые преступные действия с минимальной материальной выгодой.

Он призвал политиков и правоохранительные органы развернуть дискуссию о том, можно ли рассматривать кражи в небольшом размере в порядке административного, а не уголовного процесса.

На днях стало известно: Министерство юстиции поддерживает такую декриминализацию. Основание: нужно сократить несоразмерный расход государственных ресурсов на расследование и рассмотрение таких дел. Однако в рабочей группе по Уголовному закону большинство экспертов склоняются к тому, чтобы эту инициативу не поддерживать.