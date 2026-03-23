«Ценные специалисты» - кто еще был задержан по делу о мошенничестве с ИТ-закупками?

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.03.2026
LSM.LV
Изображение к статье: «Ценные специалисты» - кто еще был задержан по делу о мошенничестве с ИТ-закупками?
ФОТО: Unsplash.com

На прошлой неделе в рамках уголовного дела, начатого Европейской прокуратурой (EPPO) о возможном мошенничестве с ИТ-закупками для нужд госуправления, были задержаны бывший директор Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) Йоренс Лиопа, владелец и руководитель группы компаний "Corporate Solutions" Айгарс Церусс и специалист по публичным закупкам Айнарс Бидерс, сообщила программа Латвийского телевидения "de facto".

В целом были задержаны 21 человек, и среди них есть и другие должностные лица, например, нынешний руководитель ГАЦР и член совета "Rīgas siltums", а также руководители и сотрудники нескольких крупных ИТ-компаний и представители двух аудиторских компаний из "большой четверки".

В центре начатого EPPO и расследуемого Управлением по борьбе с экономическими преступлениями дела - прошлогодняя закупка ГАЦР на сумму 1,5 млн евро, финансируемая из фондов Европейского союза. Победители этой закупки получили бы возможность влиять на дальнейший ход и результаты связанных с ней публичных закупок. По результатам закупки "Консультационные услуги и услуги по контролю качества разработки программного обеспечения и документации" осенью прошлого года было заключено соглашение с несколькими компаниями - ООО "Agile & Co", ООО "Corporate Consulting", аудиторскими компаниями "Ernst & Young Baltic" и "PricewaterhouseCoopers".

Правоохранительные органы подозревают, что организованная группа незаконно договорилась о победе этих компаний в закупке еще до подачи предложений. "de facto" стало известно, что одним из центральных фигурантов дела является специалист по публичным закупкам и часто привлекаемый государственными учреждениями независимый эксперт Айнарс Бидерс, который в свое время создал портал iepirkumiem.lv. Он разработал техническую спецификацию этой закупки, сформулировав требования так, чтобы победили конкретные компании. Тогда при последующих закупках они могли бы действовать в интересах членов группы или связанных с ними лиц. По просьбе следствия в прошлую среду суд выдал санкцию на арест Бидерса, который по крайней мере на тот момент также был сотрудником Министерства сообщения.

Такое же решение суд вынес в отношении бывшего директора ГАЦР Лиопы. Будучи директором проводившего закупку агентства, а также уже после своего отстранения, он встречался с владельцами и представителями участвовавших в сговоре компаний, чтобы договориться о распределении работ. В свою очередь в четверг суд вынес решение об аресте руководителя компании "Corporate Solutions" Айгарса Церусса.

#мошенничество #коррупция #арест
