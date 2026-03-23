Личные данные депутатов парламента Финляндии выставили на продажу в даркнете 0 144

Дата публикации: 23.03.2026
Монументальное здание в Хельсинки хранит массу секретов.

Монументальное здание в Хельсинки хранит массу секретов.

Использование е-мейлов парламента на сторонних сервисах является нарушением правил кибербезопасности.

Личные данные почти половины финских парламентариев можно обнаружить в даркнете. Это следует из исследования, проведенного по заказу швейцарской технологической компании Proton.

Депутаты использовали свои парламентские е-мейлы на сторонних сервисах, через которые произошли утечки, например, домашних адресов и паролей. Речь идет, среди прочих, о социальной сети LinkedIn, сайтах знакомств, мессенджере X и сервисе MyHeritage.

Менеджер по безопасности Proton Эймон Магуайр указал, что использование е-мейлов парламента на сторонних сервисах является нарушением правил кибербезопасности. Он особенно отметил, что электронные адреса с eduskunta.fi на конце представляют особый интерес для киберпреступников.

Компания Proton заявила, что уведомила всех политиков, пострадавших от утечки данных.

Эксперт по информационной безопасности Беньямин Саркка не считает результаты исследования сенсационными. Народные избранники – такие же люди, и часто используют одно и то же имя пользователя и пароль на многих сервисах.

Глава отдела информационной безопасности парламента Ари Апило сообщил, что всем сотрудникам парламента были даны указания использовать разные пароли для других сервисов. Для личных вопросов им было предписано использовать другие адреса электронной почты.

Апило подчеркнул, что информационная безопасность парламента никоим образом не была скомпрометирована.

#хакеры #парламент #кибербезопасность
