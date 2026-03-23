Бывший заместитель начальника инженерных войск ВС РФ по вооружению и военно-научной работе генерал-майор Руслан Алахвердиев, которого обвиняли в коррупции, отправился на войну с Украиной, следствие по уголовному делу против него прекращено.

В 2022 году Алахвердиев подавал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и отправке в зону военной операции, заявляя о желании искупить свою вину «в том числе и кровью», писал «Коммерсантъ». Однако следователь отклонил его. «Я боевой генерал и пригодился бы там»,— говорил Алахвердиев.

Руслана Алахвердиева задержали летом 2021 года. В его деле речь шла о пяти эпизодах взяточничества (ст. 290 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Генералу грозило до 15 лет лишения свободы.

После ареста Алахвердиев написал рапорт об увольнении из рядов вооруженных сил, который был подписан вышестоящим командованием. Приказ о снятии генерала с должности замначальника инженерных войск и увольнении из рядов ВС РФ вышел в августе 2021 года.

Алахвердиев обвинялся в получении взяток на общую сумму более 8 млн рублей в виде имущества и оказания услуг имущественного характера от руководителей различных организаций — подрядчиков по госконтрактам, в том числе от компаний, поставлявших оборудование инженерным войскам. В материалах дела говорилось, что денежные вознаграждения давались «за беспрепятственное решение вопросов».

Самую внушительную взятку на общую сумму 6,7 млн рублей Алахвердиев, по версии следствия, получил в период с 2017 по 2021 год от Николая Семейкина, гендиректора московского ООО «Логис», занимающегося научными исследованиями и разработками в области технических наук. Источник ТАСС уточнял, что этот эпизод связан с поставкой в вооруженные силы миноискателей, радаров и иного оборудования по госконтрактам. В деле также фигурировали взятки на общую сумму свыше 1 млн рублей от руководителей АО «Клинцовский автокранный завод» и АО «Галичский автокранный завод».

По меньшей мере 3,4 млн рублей взяточных денег генерал, по версии следствия, пытался легализовать через оплату работ скульпторов, которые поставили памятники саперам, служившим в Сирии, Афганистане и воевавшим в годы Великой Отечественной войны.

В ходе допроса Алахвердиев признавал факт получения средств по госконтрактам, но указывал, что они были потрачены в интересах Вооруженных сил РФ. По его словам, деньги были направлены в том числе на установку памятника воинам-афганцам в Парке Победы, ремонт воинских частей и строительство спортзала для военнослужащих.

Среди прочего, Алахвердиев подозревался в получении взятки в виде телевизора, который он хранил на складе воинской части, а затем вывез оттуда «с целью сокрытия следов преступления». Сам генерал говорил, что не понимает, о каком телевизоре идет речь.

Кроме того, Алахвердиев обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год он неоднократно давал командирам воинских частей и учреждений, дислоцированных в Москве и Московской области, незаконные указания о направлении военнослужащих для выполнения различных работ на дачных участках в СНТ «Липки» Красногорского городского округа Подмосковья. Работы велись на дачах, принадлежащих самому генералу, а также его близким знакомым.

На суде Алахвердиев признавал вину в злоупотреблении полномочиями, но отвергал причастность к получению взяток. Изначально суд избрал генералу меру пресечения в виде подписки о невыезде. После этого Алахвердиев, по данным военной контрразведки ФСБ, стал встречаться и общаться со свидетелями, пытаясь склонить их к изменению своих показаний, писал «Коммерсантъ». Как утверждало следствие, обвиняемый хотел создать себе алиби и через посредников уговаривал руководителей ФБУ «Международный противоминный ордена Кутузова центр Вооруженных сил» (расположенно в Нахабино) дать показания о том, что он передал им деньги промышленников, которые затем были потрачены на приемы иностранных делегаций.

Тогда суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил Алахвердиева под стражу, отправив его в СИЗО. Адвокаты обжаловали это решение, попросив заменить меру пресечения на домашний арест. Они указали, что Алахвердиев не нарушал подписки о невыезде, имеет на иждивении тяжелобольных родителей, за которыми осуществляет уход, а также участвовал в боевых действиях.