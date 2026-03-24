В минувшие выходные Латвию потрясла трагедия — в Мадонском крае, в волости Праулиена, на автодороге Краслава–Прейли–Мадона столкнулись автомобили BMW и Toyota, в результате чего погибли все три человека, оказавшиеся вовлечёнными в аварию.

По факту произошедшего начат уголовный процесс, а также будет оценена роль очевидцев — их действия или, наоборот, бездействие на месте происшествия, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Судя по кадрам, снятым очевидцем, и его разговору на фоне, можно понять, что человек с телефоном оказался первым, кто прибыл на место столкновения вскоре после аварии.

Когда оператор наконец решил вызвать экстренные службы, на место происшествия прибыло большое число спасателей. К сожалению, обоим мужчинам из BMW — 26-летнему водителю и 36-летнему пассажиру — медики констатировали смерть. В свою очередь, 45-летний водитель Toyota скончался в медицинском учреждении.

Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис отмечает — совершенно ясно, что имело место значительное превышение разрешённой скорости, и по меньшей мере один из водителей ехал крайне безрассудно.

Эксперт указывает, что этот участок дороги очень извилистый и не соответствует той скорости, с которой, вероятно, двигались участники аварии.

По следам, видимым на месте происшествия, пока можно предположить, что водитель BMW не справился с управлением, сначала вылетел в кювет, сумел из него выбраться и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.

Однако весь ход происшествия будет изучен в рамках начатого уголовного процесса, в том числе выяснят, употребляли ли водители одурманивающие вещества. Вокруг были разбросаны несколько бутылок алкоголя, в воздухе также ощущался запах спиртного. Уже установлено, что ни у одного из водителей не было водительских прав.

Возвращаясь к видео очевидца, его действия также будут оценены, и при необходимости будет принято решение о наказании.

Ļoti smaga avārija Madonas novadā, iespējams pat 180 km/h ātrumā pic.twitter.com/DYkgY5gnKU — iAuto.lv (@iAutolv) March 21, 2026

"Уважаемые водители и свидетели. Если вы видите, что что-то произошло, прежде всего нужно вызвать спасателей, немедленно сообщить в полицию, уведомить спасательные службы, вызвать неотложную медицинскую помощь. И не нужно ходить по месту происшествия, не нужно затаптывать следы, не нужно совать камеру в лицо пострадавшим, не нужно снимать погибших и так далее. Такие действия могут трактоваться даже как уголовное правонарушение", — отметил Ирбитис.

Длина снятого видео — одна минута и девять секунд. К этому нужно прибавить время, за которое мужчина вышел из автомобиля, нашёл телефон, подошёл к месту происшествия и начал снимать. Также неизвестно, как быстро после записи он позвонил в экстренные службы. Если он был первым, кто прибыл на место аварии, в общей сложности было потеряно несколько минут, в течение которых медики могли оказать помощь пострадавшим.

"В таких ситуациях, когда произошла действительно серьёзная авария на высокой скорости и когда каждая минута имеет значение, чем быстрее будет сделан звонок в спасательные службы, скорую помощь и чем быстрее приедут профессионалы, способные оказать помощь, тем больше жизней, возможно, удастся спасти. Всё зависит от ситуации. В данном случае звонок помог бы, потому что у службы медицинской помощи есть свои алгоритмы, свои процессы, как по телефону дать человеку указания, что делать", — отметил главный специалист отдела организации системы обучения первой помощи Службы неотложной медицинской помощи Микелис Пукитис.

Медик подчёркивает, что минута при оказании помощи — это много. Например, 4–5 минут без кислорода уже вызывают необратимые повреждения мозга.

"Если человек в сознании, мы можем с ним контактировать, он может сказать, как себя чувствует. В такой ситуации лучше всего не двигать его, поскольку травмы могут быть разными, а дорожно-транспортное происшествие — это одна из ситуаций, когда может быть повреждён позвоночник. Тогда алгоритм предписывает стараться не перемещать пострадавшего, чтобы не ухудшить ситуацию. Но всё время нужно находиться рядом с этим человеком. Если нас несколько, оказывающих помощь, то рядом с каждым пострадавшим может находиться кто-то, кто следит за его состоянием и за тем, не ухудшается ли оно. Если ухудшается — необходимо предпринимать соответствующие действия. Если на улице холодно, можно использовать термоодеяло — хотя бы накрыть им, не двигая лишний раз. Это одно из того, что можно сделать, если человек пострадал в аварии и лежит на земле".