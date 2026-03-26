В Вентспилсе после конфликта мужчина поджёг автомобиль. Грозит суровое наказание 3 817

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Вентспилсе после конфликта мужчина поджёг автомобиль. Грозит суровое наказание
ФОТО: Unsplash

В Вентспилсе на прошлое Рождество во дворе многоквартирного дома после конфликта мужчина поджёг автомобиль, сообщила агентству ЛЕТА специалист по связям с общественностью Государственной полиции Мадара Шершнёва.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества. В ходе расследования установлено, что вечером 26 декабря 2025 года между двумя знакомыми мужчинами произошёл словесный конфликт, в результате которого один из них молотком разбил стекло передней двери автомобиля Mercedes-Benz.

После этого подозреваемый залил в салон автомобиля топливо и поджёг его. Транспортное средство полностью не сгорело, однако восстановлению не подлежит и не может использоваться, в связи с чем потерпевшей стороне причинён материальный ущерб в размере 5000 евро.

Государственная полиция завершила расследование по уголовному делу и передала его в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Согласно Уголовному закону, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором на срок до трёх лет или без него.

