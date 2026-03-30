Суд присяжных в штате Нью-Мексико обязал компанию Meta выплатить $375 млн штрафа, установив, что компания вводила потребителей в заблуждение относительно безопасности своих платформ и допускала причинение вреда пользователям, в том числе сексуальную эксплуатацию детей.

Это первый подобный процесс, по итогам которого суд признал Meta ответственной за действия, совершенные на ее платформах.

"Этот приговор - историческая победа для каждого ребенка и каждой семьи, заплативших цену за решение Meta ставить прибыль выше детской безопасности", - заявил генеральный прокурор штата Рауль Торрес. По его словам, руководство компании знало о вреде, который её продукты причиняют детям, игнорировало предупреждения собственных сотрудников и лгало общественности.

Иск был подан прокуратурой штата в декабре 2023 года по материалам двухлетнего расследования The Guardian, опубликованного в апреле того же года: журналисты выявили, как Facebook и Instagram превратились в площадки для торговли детьми в сексуальных целях.

