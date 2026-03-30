Цукерберг заплатит штату Нью-Мексико 375 000 000 долларов 2 603

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марик-то совсем не чужой на Москве.

Марик-то совсем не чужой на Москве.

"Этот приговор - историческая победа для каждого ребенка и каждой семьи".

Суд присяжных в штате Нью-Мексико обязал компанию Meta выплатить $375 млн штрафа, установив, что компания вводила потребителей в заблуждение относительно безопасности своих платформ и допускала причинение вреда пользователям, в том числе сексуальную эксплуатацию детей.

Это первый подобный процесс, по итогам которого суд признал Meta ответственной за действия, совершенные на ее платформах.

"Этот приговор - историческая победа для каждого ребенка и каждой семьи, заплативших цену за решение Meta ставить прибыль выше детской безопасности", - заявил генеральный прокурор штата Рауль Торрес. По его словам, руководство компании знало о вреде, который её продукты причиняют детям, игнорировало предупреждения собственных сотрудников и лгало общественности.

Иск был подан прокуратурой штата в декабре 2023 года по материалам двухлетнего расследования The Guardian, опубликованного в апреле того же года: журналисты выявили, как Facebook и Instagram превратились в площадки для торговли детьми в сексуальных целях.

В 2021 году на Цукерберга и его супругу Присциллу Чан подали в суд бывшие коллеги. Их обвинили в регулярной задержке заработной платы, дискриминации, а также в сексуальных домогательствах. Сам Цукерберг назвал обвинения провокацией с целью опорочить его имя.

#социальные сети #прокуратура #Марк Цукерберг
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
