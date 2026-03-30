Такое же наказание назначено и другу женщины, который подстрекал к совершению преступления.

Как указано в приговоре, желая отомстить бывшему мужу за ранее пережитое насилие и побои, женщина по предложению своего друга нашла и обратилась к потенциальному исполнителю убийства.

В 2019 году они встретились, и женщина пообещала за убийство бывшего мужа вознаграждение в размере 2000 евро, написав мужчине долговую расписку. В ней она указала, что до совершения убийства выплатит 1000 евро, а оставшуюся сумму — после.

Позже женщина рассказала об этом своему другу, который посоветовал составить другую расписку для наёмного исполнителя. Она вновь встретилась с мужчиной и передала новую расписку, в которой указала, что после убийства будет выплачивать ему по 100 евро ежемесячно, пока не выплатит всю сумму в 2000 евро. Чтобы убедиться в смерти мужа, женщина попросила прислать ей фотографию после совершения преступления, говорится в приговоре.

Преступление не было доведено до конца, поскольку мужчина, которому поручили убийство, сообщил о договорённости в полицию. Дальнейшее общение проходило в рамках специального следственного эксперимента, в ходе которого подозреваемые были задержаны.

На судебном заседании мужчина показал, что, по его мнению, женщина обратилась именно к нему, поскольку знала, что он ранее отбывал наказание за убийство. Осознавая, что она может обратиться с аналогичной просьбой к другим людям, он решил сообщить об этом в полицию.

Помимо женщины, обвинение было предъявлено и её другу, который подстрекал к преступлению.

Рижский городской суд первоначально приговорил женщину и её друга к десяти годам лишения свободы с пробационным надзором сроком на один год. Однако Курземский окружной суд изменил наказание, поскольку обвиняемые ранее не были судимы, признали вину и раскаялись в содеянном.