Мужчина, который уже несколько лет живёт в доме, полностью заваленном бытовыми вещами, хорошо известен сотрудникам ГПСС.

В здании время от времени что-то загорается, и последний пожар уничтожил большую часть имущества, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

У сгоревшего дома, возле которого после пожара стоят несколько куч с различными вещами и мусором, «Degpunktā» встретила хозяина.

Мужчина немногословен, он ухаживает за своей собакой и занимается делами на участке: "Что тут рассказывать. (DP: Почему загорелось?) Дымоход загорелся. (DP: Сильно горело?) Ну, сами видите. (DP: Что теперь будете делать?) Ремонт надо делать. (DP: У вас много вещей.) Ну да, дрова, дрова. Плита. Плита."

Пожарные рассказали, что мужчина сам покинул горящий дом и на время оказался под наблюдением медиков. Вернувшись, ещё до того как спасатели покинули место происшествия, хозяин уже начал сортировать вещи.

Большая часть предметов, вероятно, снова окажется в доме, несмотря на то, что у одной из его сторон больше нет крыши. Именно из-за захламлённых помещений тушение пожара заняло более 12 часов.

Спасатели выезжают по этому адресу уже не в первый раз. Команда «Degpunktā» также была у мужчины шесть лет назад. Тогда пожар был значительно меньше. На этот раз выгорели помещения площадью 200 квадратных метров.

Сам мужчина утверждает, что ему есть где жить — возможно, в другой части участка, в хозяйственных постройках. Уже в 2020 году сообщалось, что полиция самоуправления Риги начала несколько административных процессов в связи с накоплением отходов.

«Degpunktā» поинтересовалась у правоохранителей, как складывалась ситуация в последние годы. В 2025 году мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции самоуправления за нарушения Закона об управлении отходами и обязательных правил Рижской думы — в частности, за отсутствие договора на вывоз отходов, неубранную территорию и ухудшение окружающей среды.

После вмешательства правоохранительных органов нарушения были устранены, и административная комиссия в этих случаях решила применить административное наказание — предупреждение.