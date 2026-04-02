По Даугавпилсу на велосипеде разъезжал странный тип: пьяным не был, но штраф ему все равно грозит

Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Один велосипедист в Даугавпилсе спровоцировал серию дорожно-транспортных происшествий и опасных ситуаций на улицах города, причём его неспособность управлять транспортом зафиксировали и камеры видеонаблюдения.

Всё началось со столкновения с пешеходом, которое, как позже объяснил мужчина, произошло из-за технической неисправности велосипеда, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Сбив женщину на двухколёсном транспорте, мужчина не посчитал нужным остановиться и оказать помощь. Опасный велосипедист поехал дальше, однако пострадавшей повезло — происшествие заметили медики и оказали помощь.

Полицейский видеопост отследил дальнейшее передвижение велосипедиста по городским камерам. Спустя короткое время мужчина снова создал опасную ситуацию, где только внимательность пешехода позволила избежать столкновения.

Патрули муниципальной полиции поспешили его остановить — через 15 минут велосипедист был задержан. Объяснение мужчины у моста показалось полицейским довольно странным.

"Объяснение было не совсем понятным — у велосипеда не работают тормоза. Но почему человек не остановился, не оказал помощь, не вызвал службы — это осталось неясным", — рассказал представитель Даугавпилсской муниципальной полиции Андрис Дунский.

Неадекватный участник дорожного движения был передан в руки Государственной полиции. Правоохранители отмечают, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения, однако, вероятно, наказание за наезд на пешехода ему всё же грозит. Сама пострадавшая серьёзных травм не получила.

