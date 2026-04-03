В двух случаях в Риге — из пруда и Даугавы — были извлечены тела погибших, которые переданы сотрудникам Государственной полиции.

Ещё один погибший был извлечён из озера в Краславском крае и также передан полиции.

Кроме того, в четверг в 14:30 поступил вызов в Малтинскую волость Резекненского края, где в одноэтажном жилом доме горела квартира площадью 30 квадратных метров. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались два человека, один из них пострадал и был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи. В 15:20 работы на месте происшествия завершились.

За минувшие сутки ликвидировано 36 пожаров сухой травы, крупнейший из которых произошёл в Калкунской волости Аугшдаугавского края, где горела сухая трава на площади девять гектаров.

В 16:03 был получен вызов в Стопиньскую волость Ропажского края, где сухая трава горела в двух отдельных местах — на площади двух гектаров и 7500 квадратных метров. В 19:19 работы по ликвидации этого пожара повышенной опасности были завершены.

ГПСС напоминает, что выжигание сухой травы запрещено и опасно, так как угрожает имуществу, здоровью и жизни людей, а также наносит значительный ущерб природе. Служба призывает жителей приводить территории в порядок без сжигания травы и в случае возникновения пожара немедленно звонить по номеру 112.

За прошедшие сутки, с 6:30 2 апреля до 6:30 3 апреля, ГПСС получила 105 вызовов — 60 на тушение пожаров (из них 36 пожаров сухой травы и четыре лесных пожара), 27 на спасательные работы, а ещё 18 вызовов оказались ложными.