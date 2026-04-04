Туристам, посещающим Стамбул, следует быть начеку. Мошенники поджидают путешественников буквально на каждом шагу - будь то в метро, в такси, ресторанах и на людных улочках - чистильщики обуви и продавцы симитов (традиционный турецкий бублик) не упускают возможности заработать на доверчивых иностранцах.

Местные жители Стамбула рассказали о самых популярных схемах мошенничества в городе двух континентов и о том, что делать, если все же попался на удочку разводил.

Главные уловки таксистов связаны с платой за проезд по мостам и туннелям. Эти сборы не включены в счетчик таксометра и оплачиваются пассажиром отдельно, поэтому недобросовестный водитель может завысить цену за такую поездку.

Отдельная схема стамбульских таксистов — требование «платы за возврат» на свое место. Якобы ему обязательно нужно вернуться на другую сторону Босфора, поэтому за проезд по мосту с туриста попросят двойную плату. Важно помнить, что это противоречит правилу UKOME (Транспортно-координационного центра), согласно которому пассажир оплачивает поездку только в одну сторону.

Стоит также отметить и миф о «ночном тарифе». В действительности в Стамбуле действует единый официальный тариф на такси, а любые попытки взять дополнительную плату под предлогом времени суток являются обманом.

Местные жители рекомендуют заранее обсуждать точный маршрут и стоимость поездки с водителями такси. Проверить актуальные тарифы на проезд по мостам и туннелям можно в Интернете. Кроме того, необходимо убедиться, что таксометр включен и работает исправно на протяжении всей поездки.

Вероятность мошенничества при использовании специализированного приложения по вызову такси ниже, поскольку там можно оставить жалобу на водителя. Кроме того, в случае завышения стоимости проезда или попытки обмана пассажиры могут сообщить, написать или позвонить в службу ALO 153 Beyaz Masa — горячую линию для жалоб в муниципалитет.

В туристических районах Стамбула услужливые официанты могут подавать закуски, воду, чай или хлеб без заказа в качестве аперитива, создавая впечатление, что это комплимент от заведения. Однако по итогу эти позиции включаются в счет без ведома клиента, нередко по завышенной цене. Также в чеке может неожиданно появиться «плата за обслуживание».

Как вести себя с наглыми официантами

Получив счет, несоответствующий изначальному заказу, необходимо указать на «Закон о прозрачности цен», принятый 1 февраля 2026 года Министерством торговли Турции. Он строго запрещает включать в счет любые дополнительные сборы и оплату блюд, не указанные в меню.

В спорной ситуации туристам стоит вновь прибегнуть к горячей линии ALO 153. Часто этого достаточно, поскольку штрафы для турков за такое правонарушение в 2026 году достаточно кусачие. Если же мошенники не отступают, то нужно незамедлительно писать или звонить на номер, указанный на сайте службы ALO 153.

Другие уловки мошенников в барах и ресторанах Стамбула

Еще одна практика — наличие двух меню: для местных жителей и для иностранцев. Цены в них могут отличаться в несколько раз. Что делать: сейчас в Стамбуле в основном предоставляют онлайн-меню, но в случае с бумажным в туристических районах стоит попробовать посмотреть вариант на турецком языке и сравнить прайс.

Особую опасность представляют схемы, нацеленные на одиноких туристов-мужчин в районах Таксим и Султанахмет. Незнакомец (иногда выдающий себя за такого же туриста) может завести дружеский разговор и пригласить в «один хороший бар», где к путешественнику присоединяются изображающие хостес девушки и начинают заказывать напитки на ваше имя. В итоге счет может достигать сотен или тысяч долларов. Нередко такие истории оборачиваются настоящим криминалом.

В Таксиме бывали случаи, что при отказе платить туриста «под дулом пистолета» отводили к банкомату, чтобы снять наличку. Что делать: опасайтесь таких «случайных» знакомств под предлогом весело провести время в приятной компании. Убедитесь, что на улице возле заведения, куда вас пытаются заманить, стоят полицейские (на улицах Стамбула их много). В таком случае при неблагоприятном развитии событий сможете обратиться за помощью к правоохранителям.

Одной из самых известных мошеннических схем Стамбула стал трюк с падающей щеткой посреди улицы. Якобы чистильщик обуви «случайно» роняет щетку перед иностранцем. Когда турист поднимает ее, в знак благодарности ему предлагают «бесплатно» почистить обувь. Позже выясняется, что за такую услугу нужно заплатить.

Что делать: навязчивому чистильщику можно смело пригрозить полицией, если так называемая «не бесплатная» услуга за добрый жест уже оказана. Но лучше просто не трогать щетку и посмотреть, как недовольный обманщик вернется за ней.

Похожая, но не такая агрессивная схема связана с уличными торговцами симитами - гастрономическим символом Стамбула, который представляет собой пышный бублик с кунжутной посыпкой. Один из таких «продавцов» с большим подносом вдруг «спотыкается» перед вами и роняет весь свой товар прямо перед туристом, иногда даже притворяясь, что потерял сознание. После этого он изображает отчаяние или плачет, заявляя, что потерял всю дневную выручку. Сочувствующие иностранцы могут предложить деньги, чтобы покрыть «убытки» за то, что на самом деле является уже просроченным товаром. Что делать: можно помочь собрать бублики, но ни в коем случае не давать денег. Следует понимать, что ни о какой потере дневной выручки речи на самом деле не идет. Это лишь очередная уловка стамбульского мошенника.

Есть еще одна, ставшая уже классической, схема, которая действует в метро и на наземных транспортных остановках. Когда турист не знает, как самостоятельно купить транспортную карту Istanbul Card для передвижения по городу, ожидающий неподалеку «доброжелатель» словно из ниоткуда подходит к туристу со словами о готовности решить проблему. Вместо этого он переводит реальные деньги на свою карту, а своей жертве отдает пустую старую карту.

Что делать: при проблемах при покупке Istanbul Card лучше всего самому обратиться за помощью к человеку, пополняющего свою карту в специальном терминале, или найти сотрудника, которого отличает рабочая форма. И ни в коем случае не меняться картами с незнакомцем.

Бывший полицейский Турции и эксперт по безопасности Мустафа Бёгюрджю советует переходить в людное место, если злоумышленники навязывают услуги, требуют деньги за бесплатные подарки или пытаются удержать. Он рекомендует громко и четко говорить: «Я сказал нет, оставьте меня в покое, это мошенничество». По его словам, в такой ситуации важно не быть вежливым!