В Латвии за прошедшие сутки продолжили действовать поджигатели сухой травы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Всего в пятницу потушено 67 пожаров сухой травы.
Из них крупнейшие были в Цереской волости Тукумского края, где сухая трава горела на площади 65 гектаров, а также в Медумской волости Аугшдаугавского края — там огонь охватил десять гектаров.
Пожар повышенной опасности был ликвидирован в Екабпилсе на улице Екаба, где сухая трава горела на площади полтора гектара, а также горели кучи отходов на площади 100 квадратных метров.
ГПСС напоминает, что сжигание сухой травы запрещено и опасно, так как угрожает имуществу, здоровью и жизни людей, а также наносит значительный вред природе. Служба призывает жителей приводить территории в порядок без сжигания травы, а в случае возникновения пожара — немедленно звонить по номеру 112.
