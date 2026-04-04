В Латвии продолжают орудовать поджигатели сухой травы

Дата публикации: 04.04.2026
Изображение к статье: В Латвии продолжают орудовать поджигатели сухой травы
ФОТО: LETA

В Латвии за прошедшие сутки продолжили действовать поджигатели сухой травы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Всего в пятницу потушено 67 пожаров сухой травы.

Из них крупнейшие были в Цереской волости Тукумского края, где сухая трава горела на площади 65 гектаров, а также в Медумской волости Аугшдаугавского края — там огонь охватил десять гектаров.

Пожар повышенной опасности был ликвидирован в Екабпилсе на улице Екаба, где сухая трава горела на площади полтора гектара, а также горели кучи отходов на площади 100 квадратных метров.

ГПСС напоминает, что сжигание сухой травы запрещено и опасно, так как угрожает имуществу, здоровью и жизни людей, а также наносит значительный вред природе. Служба призывает жителей приводить территории в порядок без сжигания травы, а в случае возникновения пожара — немедленно звонить по номеру 112.

#Латвия #экология #безопасность #природа #ГПСС
Редакция BB.LV
