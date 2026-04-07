В Норвегии загорелся пассажирский поезд 0 190

Дата публикации: 07.04.2026
В Норвегии тушат пожар в поезде из Бергена в Осло, который загорелся в пути, сообщает NRK.

Инцидент произошел днем 7 апреля. Пожар вспыхнул в одном из вагонов поезда сообщением Берген – Осло вскоре после того, как он тронулся от очередной промежуточной станции.

Поезд остановили, пассажиров – около 200 человек – эвакуировали, часть вагонов отцепили и оттащили на безопасное расстояние от пожара.

Огонь распространился из горящего вагона на прилегающую территорию. На месте работают пожарные команды.

За пассажирами отправили автобусы, где они смогут разместиться на время ликвидации пожара, или же на которых в итоге продолжат дорогу.

#пожар #Норвегия #транспорт #ЧП #эвакуация #безопасность #поезд #пассажиры
