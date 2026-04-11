Государственная полиция завершила расследование уголовного дела против мужчины, подозреваемого в совершении преступлений против десяти человек, в основном несовершеннолетних девочек, в течение шести лет, сообщает портал «tv3.lv» со ссылкой на Государственную полицию.

Правоохранительные органы призывают прокуратуру привлечь этого человека к уголовной ответственности за изнасилование лица младше 16 лет, вовлечение несовершеннолетней в проституцию и подстрекательство к встрече для совершения сексуальных действий, участие в производстве порнографических материалов, вовлечение несовершеннолетних в проституцию и эксплуатацию несовершеннолетних в проституции, сутенерство в отношении несовершеннолетних и взрослых, а также хранение детской порнографии, сообщает портал tv3.lv.

10 сентября прошлого года в Государственной полиции было возбуждено уголовное дело по заявлению о том, что мужчина предлагал 15-летней девочке проституцию во время переписки в мессенджере WhatsApp. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины и арестовали его 27 октября 2025 года. Он родился в 1989 году и ранее не имел судимостей.

При изучении содержимого носителей данных, изъятых у задержанного, было установлено, что от его незаконной деятельности пострадали и другие лица. 29 октября подозреваемый был заключен под стражу.

В ходе расследования было установлено, что мужчина знакомился с несовершеннолетними в интернете, вел с ними переписку на сексуальные темы, в ходе которой склонял их к встречам для сексуальных контактов, просил фотографировать и снимать на видео свои обнаженные тела и присылать ему видеозаписи как за плату, так и бесплатно, а также склонял несовершеннолетних девушек (15-16 лет) к проституции, организуя встречи с клиентами.

Мужчина предлагал проституцию как несовершеннолетним, так и девушкам, только что достигшим совершеннолетия, обещая найти и направить к ним клиентов, требуя процент от заработанных денег после оказания услуг. Сам мужчина также пользовался сексуальными услугами двух несовершеннолетних девочек (13 и 15 лет) за плату. В одном случае подозреваемый, применив силу, изнасиловал 15-летнюю девочку. В общей сложности в ходе уголовного разбирательства была получена информация о восьми несовершеннолетних и двух взрослых жертвах, возраст которых на момент совершения преступления составлял от 13 до 18 лет.

Кроме того, было установлено, что подозреваемый хранил на принадлежащем ему носителе данных 37 файлов, содержащих детскую порнографию.

Рассмотрев обстоятельства, доказанные в ходе уголовного разбирательства, полиция предложила привлечь мужчину 1989 года рождения к уголовной ответственности по 20 уголовным преступлениям, в том числе по трем особо тяжким, 16 тяжким и одному менее тяжкому.

10 апреля текущего года сотрудники 3-го отдела 1-го управления криминальной полиции Рижской областной администрации государственной полиции передали уголовное дело в прокуратуру для возбуждения уголовного дела, и подозреваемый до сих пор находится под превентивным арестом.