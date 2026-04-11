Жители трёхэтажного дома в Болдерае уже полтора года борются с бездомными, которые не покидают их дом.

Ни вызванные службы, ни личные разговоры не смогли улучшить ситуацию. Местные считают, что единственным решением может стать привлечение охраны, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Дом №9 на улице Платас захвачен бездомными. Людей в здание пускает один из жителей второго этажа, к которому и сегодня приходили несколько заметно нетрезвых мужчин, покидавших помещение один за другим. Код от входной двери, по словам жителей, известен всем в округе, поэтому сейчас нет возможности остановить «нашествие» бездомных в многоквартирный дом.

Янис, один из немногих законных жителей второго этажа, рассказывает, что уже около полутора лет его жизнь напоминает кошмар: "Я думаю за свои деньги сделать новый вход с отдельным ключом. Но тогда у бомжей будет квартира с запираемой дверью. В туалете сломали унитаз — всё загадили. Они спят на этом бетоне".

Сосед, который приглашает к себе людей без определённого места жительства, не видит в происходящем проблемы: "У меня всё хорошо. Ну, ко мне приходят гости. Это ваша проблема. Это проблема полиции".

Последней каплей для Яниса стал случай, когда во время его пребывания в больнице из комнаты украли электрический самокат, приспособленный для человека с нарушениями движения. Однако мелкие кражи происходили и раньше: "Я сплю ночью и вдруг слышу, что у меня микроволновка начинает работать. Сосед ночью залез, закрыл дверцу — и она включилась. Я проснулся, спросил, что он делает".

Борьба с опасными людьми, заселившими дом, кажется бесконечной:

"Там в конце кухня, я оставил дверь в комнату открытой. Пока разговаривал с уборщицей, он украл мой одеколон после бритья. Вызвал полицию, но как только они уехали, сосед снова здесь. У меня были вши, справился — появились клопы. С ними тоже справился. На кухне ещё и тараканы".

Сотрудники Рижской муниципальной полиции за последний год приезжали по этому адресу 15 раз, чтобы решать проблемы, связанные с лицами без определённого места жительства. Одного из незваных жильцов удалось разговорить журналистам передачи.

Мужчина дремал, но проснулся: "Мне некуда было идти. Поэтому я залез в подъезд и храпел как свинья. Это моя ошибка. Мне 50 лет, у меня проблемы с работой. Можете везти меня куда хотите, меня не посадят, потому что мне 50 лет и 8 месяцев. И мне всё равно, куда меня повезут. Я не хочу с вами спорить. Но хочу поговорить по-человечески".

Такие условия жизни надоели и жителям первого этажа — постоянный неприятный запах, шум и люди, от которых лучше держаться подальше.

"Этот запах — они все воняют. И мы уже подхватили какие-то вирусы. Дворник дважды болела ротавирусом. Мы пытались с ними по-хорошему поговорить, чтобы они ушли и нашли себе жильё. Там есть заброшенные дачи. Их здесь так много. Целая Болдерая — и все бездомные", — говорит жительница дома Мария.

Жители считают, что единственный способ навести порядок — нанять охранника, который будет контролировать, кто входит в дом. Передача Degpunktā обратилась к управляющей компании "Rīgas nami" с вопросом, как планируется решать затянувшуюся проблему на улице Платас. Обслуживание дома они начали с 1 января этого года.

"Сейчас завершено подведение электроснабжения к входной двери, чтобы в ближайшее время заменить кодовый замок и исключить неконтролируемое распространение кодов. Замки будут оснащены не кодами, а чип-картами, что обеспечит контролируемый доступ — карты будут выдаваться только жильцам", — пояснил представитель "Rīgas nami" Янис Бунте.

До тех пор жителям трёхэтажного дома придётся либо своими силами, либо с привлечением правоохранительных органов продолжать бороться с присутствием бездомных. И даже после этого нет гарантии, что в доме воцарится спокойствие.