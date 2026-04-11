За прошедшие сутки каждый второй пожар в Латвии был связан с горением сухой травы, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Всего пожарные получили 72 вызова, из которых 42 были на тушение пожаров, при этом в 24 случаях горела сухая трава.

Наиболее крупные пожары сухой травы зарегистрированы в нескольких краях. В Лудзе трава горела на площади пять гектаров, в Трапенской волости Смилтенского края — на площади 3,1 гектара, а в Эзерниекской волости Краславского края, где также горели рулоны сена, — на площади три гектара.

Также пожары сухой травы площадью два гектара тушили в Виксненской волости Балвского края, Падурской волости Кулдигского края, а также в Пуренской волости Лудзенского края, где огонь затронул и хозяйственную постройку.

ГПСС напоминает, что сжигание сухой травы запрещено, и призывает жителей не рисковать своей и окружающих безопасностью. В случае пожара необходимо немедленно звонить по телефону 112.

Пожарные также выезжали на другие вызовы. В пятницу из-за пожара в подвальном этаже на улице Ганибу в Лиепае из четырёхэтажного общественного здания эвакуировались 229 человек. В Риге, на улице Мурьяню, из задымлённой квартиры был спасён один пострадавший.

Сегодня ночью в 4:18 пожарные выехали на улицу Семинара в Валке, где в квартире двухэтажного жилого дома горели входные двери на площади два квадратных метра. Из здания эвакуировали семь человек, пожар был ликвидирован в 5:11.

В 6:00 поступил вызов в Гаркалнскую волость Ропажского края, где в подвале трёхэтажного жилого дома горела котельная и бытовые вещи на площади 90 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались два человека, а спасатели также вынесли из дома двух кошек. В 7:31 пожар был локализован, работы на месте продолжаются.