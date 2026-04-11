Пожилая женщина в Кенгарагсе вновь устроила переполох с привлечением оперативных служб 0 683

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожилая женщина в Кенгарагсе вновь устроила переполох с привлечением оперативных служб
ФОТО: скриншот видео TV3

В микрорайоне Кенгарагс пожилая женщина в двенадцатиэтажном доме в очередной раз устроила переполох с привлечением оперативных служб.

Поздно вечером в её квартире загорелись бытовые вещи, из-за чего нескольким соседям пришлось эвакуироваться из здания, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Эвакуация в доме на улице Латгалес произошла вскоре после десяти часов вечера. Для местных жителей не стало сюрпризом, из-за какой именно соседки поднята тревога, поскольку в эту квартиру на первом этаже оперативные службы приезжают уже не впервые. Там проживает 80-летняя женщина, которая мало общается с окружающими. Даже дочерей, приходящих её навестить, она не всегда впускает в квартиру. Больше всего от соседки с первого этажа страдают жители ближайших квартир.

"По крайней мере, моя квартира — как на пороховой бочке. Я не знаю, что у неё за болезнь. Она курит, часто загораются одеяла, и она выбрасывает их в окно", — рассказывает соседка.

"Она каждый день кричит, разговаривает сама с собой. Я живу в страхе каждый день", — говорит другая соседка.

Еда на плите также регулярно остаётся без присмотра. К счастью, до сих пор всё заканчивалось относительно небольшими повреждениями. И на этот раз огонь не успел распространиться — сработала система пожарной безопасности дома, и сгорели бытовые вещи на площади три квадратных метра.

Соседи рассматривают возможность связаться с родственниками женщины, а если ситуация не улучшится — обратиться с заявлением в социальную службу и полицию.

#пожар #полиция #эвакуация #безопасность #тревога
