Два похоронных бюро могли платить задержанным в марте полицейским по 150–200 евро за контактные данные родственников каждого умершего человека, сообщил программе De facto начальник Бюро внутренней безопасности Игорь Яунродзиньш, который занимается охотой на оборотней в погонах.

Как сообщал bb.lv, в начале марта Бюро внутренней безопасности (БВБ) по подозрению в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений задержало шесть должностных лиц Рижского регионального управления Госполиции и одного бывшего полицейского, а также четырёх частных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере похоронных услуг — по подозрению в содействии преступлению.

Сотрудники полиции неоднократно передавали представителям конкретных похоронных компаний информацию, полученную при выездах, о умерших и их родственниках, тем самым обеспечивая этим компаниям возможность связываться с близкими покойных и заключать с ними договоры на оказание похоронных услуг.

Яунродзиньш сообщил, что эта схема была «систематической деятельностью, за которую полицейские получали вознаграждение от 150 до 200 евро». Дело начато по событиям прошлого года, однако в БВБ допускают, что такая практика могла существовать дольше.

Пока в деле зафиксировано как минимум 16 эпизодов.

В середине марта также начат процесс о применении мер принудительного воздействия к вовлечённым юридическим лицам. По неофициальной информации, одним из предприятий является SIA «Apbedīšanas birojs Angel», вторым — SIA «OB birojs».

«Apbedīšanas birojs Angel» — одно из крупнейших предприятий в стране. В 2024 году его оборот превысил 670 000 евро. Десять лет назад руководство компании в интервью жаловалось на слабый контроль отрасли и недобросовестное переманивание клиентов в больницах. Сейчас компания комментариев не предоставила.

Владелец и член правления SIA «OB birojs» Сергей Краснов в комментарии «De facto» отрицал связь с задержанными полицейскими. Более подробных комментариев он не дал.

По данным «Lursoft», в Латвии в сфере похоронных услуг работают около 230 компаний, из них 74 — в Риге. За последние десять лет их оборот отрасли вырос — с 8 миллионов евро в 2016 году до почти 17 миллионов в 2024 году.