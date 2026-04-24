Суровый приговор: инженер Samsung получил 7 лет за передачу секретов китайской корпорации

Дата публикации: 24.04.2026
Южнокорейский суд вынес строгий вердикт бывшему инженеру Samsung, приговорив его к семи годам тюремного заключения. Он был признан виновным в незаконной передаче критически важной технологии производства 10-нанометровой памяти DRAM китайской корпорации ChangXin Memory Technologies.

Секреты на продажу

По версии следствия, 56-летний инженер, известный как Чон, передал представителям CXMT более шестисот детализированных этапов производства DRAM. Эти ценные сведения он передавал через рукописные заметки, что позволило ему обойти существующие цифровые системы контроля утечек данных.

Цена предательства

За свои действия Чон получил от CXMT внушительную сумму — около 2,9 миллиарда вон, что эквивалентно примерно 2 миллионам долларов США. При этом компания Samsung потратила колоссальные 1,6 триллиона вон (около 1,2 миллиарда долларов) на разработку этой передовой технологии.

Удар по национальной экономике

Суд подчеркнул, что своими действиями Чон нанес серьезный ущерб не только частной технологической компании, но и всей полупроводниковой отрасли Южной Кореи. Технология DRAM является одним из ключевых экспортных направлений страны, а инновации Samsung напрямую влияют на ее позиции на мировом рынке.

Суровый вердикт

Инженер был признан виновным в нарушении южнокорейского закона о защите промышленных технологий. Переданные им данные были квалифицированы как «национальная ключевая технология», что подчеркивает их стратегическую важность. В итоге Чон получил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Китайский прорыв

ChangXin Memory Technologies (CXMT) — это крупный китайский производитель DRAM, входящий в список стратегических организаций. Его цель — снизить зависимость Китая от зарубежных технологий в этой сфере. Благодаря полученным данным, CXMT смогла стать первым в Китае производителем DRAM 10-нанометрового уровня.

