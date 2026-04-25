Несовершеннолетний без прав устроил погоню с полицией в Елгаве 2 671

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Несовершеннолетний без прав устроил погоню с полицией в Елгаве
ФОТО: Youtube

23 апреля этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что, возможно, несовершеннолетний молодой человек сел за руль автомобиля.

Сразу была установлена возможная локация транспортного средства. Просмотрев записи городских камер, полиция определила местонахождение автомобиля и направила туда экипаж Реагирующего отдела Южноземгальского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции. Заметив полицию, водитель начал бегство, нарушив ряд правил дорожного движения и подвергнув опасности других участников движения. По факту начат уголовный процесс и десять административных производств.

Подробности

23 апреля около 16:36 полиция получила информацию, что молодой человек 2011 года рождения, возможно, управляет автомобилем BMW и передвигается по Елгаве. Изучив записи камер, было установлено, что в тот момент автомобиль находился на улице Узварас, после чего туда незамедлительно направился полицейский экипаж.

Прибыв на место, сотрудники полиции увидели, что водитель начал скрываться, двигаясь с улицы Узварас в сторону улицы Салдус, нарушая правила дорожного движения и превышая допустимую скорость. Полицейские неоднократно требовали остановить автомобиль, однако водитель не реагировал и продолжал бегство, игнорируя законные требования.

Погоня завершилась на улице Салдус, где молодой человек врезался в ограждение частной территории, после чего покинул автомобиль и попытался скрыться бегом. В машине находились ещё трое несовершеннолетних пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, нарушитель был задержан.

По факту начато десять административных процессов: за управление транспортным средством без водительских прав, за необоснованный съезд с проезжей части и повреждение металлического забора, за несоблюдение знака «Поворот направо», два — за нарушение знака «Въезд запрещён», за игнорирование знака «Движение без остановки запрещено», два — за превышение скорости в зоне действия знака «Жилая зона» и два — за превышение скорости в зоне действия знака «Населённый пункт».

Также начат уголовный процесс по статье 259¹ Уголовного закона за нарушение правил дорожного движения, выразившееся в агрессивной езде после неоднократного требования компетентного должностного лица остановить транспортное средство. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа с лишением права управления транспортным средством на срок до пяти лет.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Полиция призывает соблюдать правила дорожного движения и выполнять требования сотрудников, поскольку их игнорирование может привести к увеличению числа нарушений и поставить под угрозу безопасность других участников дорожного движения.

#полиция #безопасность #уголовный процесс #дорожное движение
