Сорвал и разорвал флаг: в Даугавпилсе задержан подозреваемый

Дата публикации: 27.04.2026
Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: LETA

17 марта этого года должностные лица Южно-Латгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции получили информацию о том, что в Даугавпилсе был сорван украинский флаг, прикреплённый к дверям одного из предприятий. Правоохранители установили возможного виновного и 23 апреля этого года задержали мужчину 2003 года рождения. В Государственной полиции начат уголовный процесс, расследование продолжается.

17 марта около 7:55 сотрудница одного из предприятий в Даугавпилсе обнаружила, что государственный флаг Украины сорван и разорван. Известно, что флаг был установлен у входной двери предприятия рядом с государственным флагом Латвии. Информация об этом происшествии была передана сотрудникам Государственной полиции.

Сотрудники Южно-Латгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции начали уголовный процесс по первой части статьи 78 Уголовного закона — за действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти либо вражды. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа.

В ходе расследования правоохранители установили возможного виновного и 23 апреля 2026 года задержали мужчину 2003 года рождения по подозрению в совершении преступления, поместив его в изолятор временного содержания.

Расследование в рамках начатого уголовного процесса продолжается, устанавливается возможный мотив преступления.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

#Латвия #уголовный процесс #задержание #Даугавпилс
