Сильный пожар в Даугавгриве: огонь перекинулся на соседнюю квартиру

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сильный пожар в Даугавгриве: огонь перекинулся на соседнюю квартиру
ФОТО: скриншот видео TV3
ФОТО: скриншот видео TV3

Большое число спасателей было привлечено для ликвидации пожара в пятиэтажном доме в Риге, в Даугавгриве. Огонь в одной из квартир охватил находившиеся вокруг предметы быта. Пожар был настолько сильным, что пламя, вырывавшееся с балкона второго этажа, достигло квартиры на третьем этаже и частично уничтожило и ее.

Груда вещей, огражденная красно-белой лентой, — сюда пожарные продолжают выбрасывать все больше уничтоженных предметов из квартиры на втором этаже, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Черным дымом были закопчены также окна третьего и четвертого этажей. Во дворе за работой спасателей наблюдала большая группа людей. Часть из них — жители дома, другие прибыли и с более отдаленных адресов, заметив, что на улицу Лепью направляется большое количество транспорта оперативных служб.

"По рассказам, там живут люди, которые выпивают и тому подобное. Да, человек пострадал, его увезла скорая помощь", — рассказала местная жительница.

В квартире обычно проживали пожилые люди. И в момент начала пожара жильцы находились дома. Несмотря на то, что это произошло в светлое время суток и люди могли быстро отреагировать, огонь успел уничтожить жилье на втором этаже.

"Горел балкон площадью 10 квадратных метров, пол — 20 квадратных метров и мебель — 10 квадратных метров. Также загорелся балкон на третьем этаже площадью 5 квадратных метров. Прибыв на место происшествия, мы начали работы, из горящей квартиры спасли человека и передали его медикам неотложной помощи, а также с третьего этажа эвакуировался человек, надышавшийся продуктами горения", - рассказал командир отделения 5-й части Рижского регионального управления ГПСС Кристап Блумс.

Остальные жители дома эвакуировались самостоятельно. В настоящее время причина возгорания пока не установлена, ее выясняет Государственная полиция.

@a_fjodorova 🔥 Страшный пожар в Даугавгриве 27 апреля в Риге, в Даугавгриве, произошел пожар в многоквартирном доме. Незадолго до 14:00 был получен вызов на улицу Лепью 15, где в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома начался пожар. Сообщается, что пострадали два человека. На втором этаже горели комната и балкон (40 кв. метров), на третьем этаже – балкон (5 кв.метров). Спасатели вывели пострадавшего из горящей квартиры, его сразу же передали медикам. Ещё один пострадавший успел эвакуироваться сам. Причина возгорания устанавливается. Подробности будут позже в моем телеграм-канале: «Архив Федоровой». Ссылка на канал – в описании профиля. Большое спасибо подписчику GGvpLV за предоставленное видео с места происшествия. #латвия #рига #latvija #riga #daugavgriva ♬ Breaking News - Julian Scherle
#пожар #Рига #Латвия #ЧП #эвакуация #спасатели
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с разведками противников США
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия

