Большое число спасателей было привлечено для ликвидации пожара в пятиэтажном доме в Риге, в Даугавгриве. Огонь в одной из квартир охватил находившиеся вокруг предметы быта. Пожар был настолько сильным, что пламя, вырывавшееся с балкона второго этажа, достигло квартиры на третьем этаже и частично уничтожило и ее.

Груда вещей, огражденная красно-белой лентой, — сюда пожарные продолжают выбрасывать все больше уничтоженных предметов из квартиры на втором этаже, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Черным дымом были закопчены также окна третьего и четвертого этажей. Во дворе за работой спасателей наблюдала большая группа людей. Часть из них — жители дома, другие прибыли и с более отдаленных адресов, заметив, что на улицу Лепью направляется большое количество транспорта оперативных служб.

"По рассказам, там живут люди, которые выпивают и тому подобное. Да, человек пострадал, его увезла скорая помощь", — рассказала местная жительница.

В квартире обычно проживали пожилые люди. И в момент начала пожара жильцы находились дома. Несмотря на то, что это произошло в светлое время суток и люди могли быстро отреагировать, огонь успел уничтожить жилье на втором этаже.

"Горел балкон площадью 10 квадратных метров, пол — 20 квадратных метров и мебель — 10 квадратных метров. Также загорелся балкон на третьем этаже площадью 5 квадратных метров. Прибыв на место происшествия, мы начали работы, из горящей квартиры спасли человека и передали его медикам неотложной помощи, а также с третьего этажа эвакуировался человек, надышавшийся продуктами горения", - рассказал командир отделения 5-й части Рижского регионального управления ГПСС Кристап Блумс.

Остальные жители дома эвакуировались самостоятельно. В настоящее время причина возгорания пока не установлена, ее выясняет Государственная полиция.