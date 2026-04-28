Суд продолжит рассмотрение дела электрика о шпионаже в пользу России 1 947

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суд продолжит рассмотрение дела электрика о шпионаже в пользу России
ФОТО: LETA

Рижский городской суд сегодня в 9:30 в закрытом судебном заседании продолжит судебное следствие по уголовному делу против одного электрика, обвиняемого в шпионаже по заданию российского военного разведывательного управления (ГРУ), выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Как говорится в обвинении, руководствуясь идеологическими мотивами, гражданин Латвии собирал и передавал ГРУ сведения о частной инфраструктуре на территории Латвии, пригодной для использования в авиации, например, об аэродроме «Спилве», присутствии сил союзников НАТО в стране и различных актуальных вопросах в сфере обороны. Также, как сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре, он передавал ГРУ информацию о настроениях латвийского общества и оказываемой поддержке Украине.

По заданию российской спецслужбы мужчина получал и информацию практического характера, например, об условиях приобретения предоплаченных SIM-карт мобильной связи в Латвии — можно ли их купить, не раскрывая свою личность.

В ходе расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ), было установлено, что лицо поддерживало конспиративные контакты с офицером российского ГРУ и передавало ему полученную информацию.

Уголовный процесс против данного лица СГБ начала 14 октября 2025 года на основании информации, предоставленной Службой военной разведки и безопасности (МРСБ).

СГБ в сотрудничестве с МРСБ задержала этого человека в ночь на 18 октября 2025 года. В качестве меры пресечения к нему применено заключение под стражу.

#НАТО #СГБ #Латвия #безопасность #шпионаж #ГРУ #Россия
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с разведками противников США
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия

