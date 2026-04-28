Рижский городской суд сегодня в 9:30 в закрытом судебном заседании продолжит судебное следствие по уголовному делу против одного электрика, обвиняемого в шпионаже по заданию российского военного разведывательного управления (ГРУ), выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Как говорится в обвинении, руководствуясь идеологическими мотивами, гражданин Латвии собирал и передавал ГРУ сведения о частной инфраструктуре на территории Латвии, пригодной для использования в авиации, например, об аэродроме «Спилве», присутствии сил союзников НАТО в стране и различных актуальных вопросах в сфере обороны. Также, как сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре, он передавал ГРУ информацию о настроениях латвийского общества и оказываемой поддержке Украине.

По заданию российской спецслужбы мужчина получал и информацию практического характера, например, об условиях приобретения предоплаченных SIM-карт мобильной связи в Латвии — можно ли их купить, не раскрывая свою личность.

В ходе расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ), было установлено, что лицо поддерживало конспиративные контакты с офицером российского ГРУ и передавало ему полученную информацию.

Уголовный процесс против данного лица СГБ начала 14 октября 2025 года на основании информации, предоставленной Службой военной разведки и безопасности (МРСБ).

СГБ в сотрудничестве с МРСБ задержала этого человека в ночь на 18 октября 2025 года. В качестве меры пресечения к нему применено заключение под стражу.