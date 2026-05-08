У школьного повара нашли похищенные 84 пачки масла. Что ей грозит? 1 2059

Дата публикации: 08.05.2026
Прокуратура Полоцкого района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы - ей инкриминировано присвоение вверенного имущества, сообщили в Генпрокуратуре Республики Беларусь.

По материалам дела, она работала поваром в одной из школ. Несколько месяцев, как считает следствие, женщина выносила продукты из школьной столовой.

В частности, она намеренно нарушала технологию приготовления блюд для учащихся, недокладывая в них положенные по нормативам продукты. Образовавшиеся таким образом излишки в конце рабочего дня женщина выносила из столовой и использовала для личных нужд.

У женщины правоохранители нашли 84 пачки сливочного масла, а также сыр, филе рыбы и мясной фарш. Материальный ущерб оценили почти в 900 рублей (около 270 евро).

Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь (присвоение либо растрата имущества, которое было вверено виновному лицу).

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

Прокуратура Полоцкого района передала дело в суд. Женщина сейчас находится под подпиской о невыезде.

#суд #школа #кража #следствие #Беларусь
