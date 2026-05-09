В микрорайоне Саркандаугава в последние недели на перекрестке улиц Аллажу и Аптекaс регулярно дрифтует водитель BMW.

На претензии местных жителей он ответил, что им придется смириться — заносы и визг шин продолжатся, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Жители Саркандаугавы запечатлели главного нарушителя спокойствия в районе за последнее время. Под окнами домов регулярно можно увидеть, как любитель дрифта за рулем BMW демонстрирует свои навыки, выписывая «пончики» на асфальте. Большинство жителей соседних домов этого не выносят, хотя мнения разделились.

«Мне это мешает. Я хочу спокойно посидеть дома в тишине, а тут какой-то парень дрифтует», — говорит местная жительница.

Еще одна женщина отмечает, что водитель ведет себя так примерно раз в день.

Жители рассказывают, что однажды даже слышали, как во время дрифта у BMW взорвалась шина. В таких населенных местах, как это, где есть достаточно интенсивное движение, поток людей и даже детский сад, устраивать подобные заезды — не самое разумное решение, считает эксперт Эдмунд Озолниекс. Он добавляет, что можно сотню раз обойтись без происшествий, но достаточно одного случая, чтобы все закончилось трагедией и сожалением.

«Очевидно, что такое нельзя делать в жилой зоне, где ходят люди», — говорит Озолниекс.

Он отмечает, что любители дрифта в Латвии обычно ищут специальные закрытые площадки для таких развлечений. Однако, похоже, этот водитель BMW делать этого не собирается. Сам водитель или кто-то, выдающий себя за него, опубликовал в Facebook послание жителям улицы Аллажу, заявив, что в Саркандаугаве он «всерьез и надолго».

Когда водитель неделями буксует и рисует круги на асфальте, возникает вопрос — понимает ли он вообще, где это делает? Возможно, намеренно, а возможно случайно, но свои развлечения он устраивал прямо под окнами полиции. Управление Северного района Риги Государственной полиции находится всего в 120 метрах от этого места.

Передача «Degpunktā» отправилась выяснить, действительно ли сотрудники полиции Саркандаугавы не слышали и не видели агрессивного водителя из своих окон, и получила ответ.

Правоохранители сообщили, что никаких заявлений от местных жителей по поводу дрифтующего BMW они не получали. Что касается окон полицейского участка, сотрудники пояснили, что там находятся коридоры, где никто постоянно не находится. Работники уходят домой в пять часов вечера, поэтому возможности регулярно наблюдать за водителем BMW у них нет.

В распоряжении полиции имеется видеозапись, снятая жителями района, на которой можно различить номерной знак BMW. Предполагается, что полицейские изучат запись и в дальнейшем будут внимательнее следить за происходящим на собственной улице.